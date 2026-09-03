KO SE SVE BORI U UKRAJINI? Mirošnik otkrio odakle stižu strani plaćenici
PLAĆENICI iz siromašnih zemalja Azije, Afrike i Latinske Amerike bore se na strani kijevskog režima, rekao je za Sputnjik specijalni izaslanik ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.
- Naravno da postoje (plaćenici). Oni često koriste regrutne mreže privatnih vojnih kompanija, koje otvaraju svoje kancelarije bilo gde, ali često u siromašnim zemljama. To mogu biti Azija, Afrika ili Latinska Amerika - rekao je Mirošnik.
(Sputnjik)
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