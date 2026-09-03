Svet

KO SE SVE BORI U UKRAJINI? Mirošnik otkrio odakle stižu strani plaćenici

D.D.

03. 09. 2026. u 08:52

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PLAĆENICI iz siromašnih zemalja Azije, Afrike i Latinske Amerike bore se na strani kijevskog režima, rekao je za Sputnjik specijalni izaslanik ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.

КО СЕ СВЕ БОРИ У УКРАЈИНИ? Мирошник открио одакле стижу страни плаћеници

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

- Naravno da postoje (plaćenici). Oni često koriste regrutne mreže privatnih vojnih kompanija, koje otvaraju svoje kancelarije bilo gde, ali često u siromašnim zemljama. To mogu biti Azija, Afrika ili Latinska Amerika - rekao je Mirošnik.

(Sputnjik)

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