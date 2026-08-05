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RUSI PRODRLI U NEOSVOJIVU ZAPOROŠKU TVRĐAVU: Digli most u vazduh, sprema se klanica!

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05. 08. 2026. u 11:51

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PREMA izveštajima ukrajinskih vojnih analitičara, ruski vojnici su prvi put primećeni u gradu Orihiv, u Zaporoškoj oblasti.

РУСИ ПРОДРЛИ У НЕОСВОЈИВУ ЗАПОРОШКУ ТВРЂАВУ: Дигли мост у ваздух, спрема се кланица!

Iks printskrin

Kako navode isti izvori, do sada nije zabeleženo prisustvo ruskih trupa u tom gradu, što bi – ukoliko se potvrdi – predstavljalo novu situaciju na zaporoškom frontu.

Iks printskrin

 

Pre ulaska u grad, oni su digli u vazduh most - odstupnicu ukrajinskih trupa.

Snimak sa ruskog drona prikazuje pripadnike grupe kako zauzimaju položaje u stambenim delovima istočnog dela Orihiva.

Orihiv je jedno od područja na frontu u Zaporožju oko kojih se vode najžešće borbe i već dugo je poprište žestokih sukoba između ukrajinskih i ruskih snaga.

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