RUSI PRODRLI U NEOSVOJIVU ZAPOROŠKU TVRĐAVU: Digli most u vazduh, sprema se klanica!
PREMA izveštajima ukrajinskih vojnih analitičara, ruski vojnici su prvi put primećeni u gradu Orihiv, u Zaporoškoj oblasti.
Kako navode isti izvori, do sada nije zabeleženo prisustvo ruskih trupa u tom gradu, što bi – ukoliko se potvrdi – predstavljalo novu situaciju na zaporoškom frontu.
Pre ulaska u grad, oni su digli u vazduh most - odstupnicu ukrajinskih trupa.
Snimak sa ruskog drona prikazuje pripadnike grupe kako zauzimaju položaje u stambenim delovima istočnog dela Orihiva.
Orihiv je jedno od područja na frontu u Zaporožju oko kojih se vode najžešće borbe i već dugo je poprište žestokih sukoba između ukrajinskih i ruskih snaga.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
RUSKA DUMA POSLALA MOĆNU PORUKU: Ovo je borba za opstanak Rusije – Zapad hoće da nas uništi
05. 08. 2026. u 15:56
VATRENA STIHIJA BLIZU ATINE: Dignuti i avioni (FOTO)
05. 08. 2026. u 15:40
PANIKA U KIJEVU Zelenski priznao: Zapad nam trostruko smanjio isporuke raketa za PVO
05. 08. 2026. u 15:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
DRON PAO NA PLAŽU PREPUNU LjUDI, IMA MRTVIH: Među stradalima i deca, ranjeno 40 ljudi (VIDEO)
ŠEST osoba, među kojima je troje dece, poginulo je u onome što su ruski zvaničnici opisali kao ukrajinski napad dronom na prepunu plažu u blizini crnomorskog letovališta Gelendžik, saopštio je guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev.
03. 08. 2026. u 15:00
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
UŽAS U HRVATSKOJ Majka i ćerka u kravetu pronašle zmiju od dva metra: "Ajde srećo, ne možeš u tuđem krevetu spavati"
– VLASNICA nam je rekla da je u kući čula puhove, pa verujemo da je zbog toga došla. No tokom leta, posebno tokom velikih vrućina, zmije često traže hladnija i sigurnija mesta da se sklone – objasnio je Karamazan.
04. 08. 2026. u 08:17
Komentari (0)