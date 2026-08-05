RUSI GRUNULI GERANIJUMSKI UDAR: Tri broda u Odesi nestala u plamenu, objavljen snimak akcije

RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da su tri teretna broda u Crnom moru pogođena u napadima.

MOD Rusije

Ministarstvo je takođe objavilo snimke tog događaja.

Navodi se da su brodovi pogođeni uveče 4. avgusta, kao i ujutru 5. avgusta. Napade su izvele posade mlaznih dronova tipa „Geran-4”. Ovi teretni brodovi korišćeni su za transport vojne opreme za Oružane snage Ukrajine.

Istaknuto je da su brodovi pogođeni u seriji udara južno i jugoistočno od Odese. Rusko Ministarstvo odbrane je navelo da je to dovelo do značajnog smanjenja sposobnosti neprijatelja da transportuje vojnu opremu, naoružanje i drugi vojni teret.

Ranije je objavljeno da su ruske rakete „Geran” uništile dva bespilotna plovila Oružanih snaga Ukrajine u Crnom moru. Neprijateljski pomorski dronovi bili su opremljeni sistemima protivvazdušne odbrane i sistemima za elektronsko ratovanje.

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