PUTINU STIŽE ODGOVOR! Zelenski odobrio tajne operacije - SBU kreće u novu ofanzivu!
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski primio je šefa Službe bezbednosti Ukrajine, Aleksandra Poklada, i odobrio nove operacije protiv Rusije.
Ukrajinski lider je to objavio na svom Telegram kanalu.
„(...) Danas sam odobrio nove operacije. Aleksandar Poklad je izvestio o prioritetima Službe bezbednosti Ukrajine za avgust“, napisao je.
Štaviše, Zelenski je naredio da se agencija očisti od „onih koji rade za sebe, a ne za Ukrajinu“.
26. juna, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odobrio je prvu operaciju protiv Rusije. SBU je trebalo da je sprovede u roku od 40 dana. Prema rečima političara, ova operacija je navodno „usmerena na okončanje“ sukoba u Ukrajini.
(lenta.ru)
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