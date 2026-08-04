Svet

PUTINU STIŽE ODGOVOR! Zelenski odobrio tajne operacije - SBU kreće u novu ofanzivu!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 08. 2026. u 17:11

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UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski primio je šefa Službe bezbednosti Ukrajine, Aleksandra Poklada, i odobrio nove operacije protiv Rusije.

ПУТИНУ СТИЖЕ ОДГОВОР! Зеленски одобрио тајне операције - СБУ креће у нову офанзиву!

Foto: Ludovic MARIN/AFP/Profimedia

Ukrajinski lider je to objavio na svom Telegram kanalu.

„(...) Danas sam odobrio nove operacije. Aleksandar Poklad je izvestio o prioritetima Službe bezbednosti Ukrajine za avgust“, napisao je.

Štaviše, Zelenski je naredio da se agencija očisti od „onih koji rade za sebe, a ne za Ukrajinu“.

26. juna, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odobrio je prvu operaciju protiv Rusije. SBU je trebalo da je sprovede u roku od 40 dana. Prema rečima političara, ova operacija je navodno „usmerena na okončanje“ sukoba u Ukrajini.

(lenta.ru)

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