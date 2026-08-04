Svet

ZABRINJAVAJUĆI RAZVOJ DOGAĐAJA: Američke nuklearke i bez odobrenja na ruskoj granici - Finska se više ne pita

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 08. 2026. u 16:00

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FINSKI političar Armando Mema izjavio je da NATO može da rasporedi nuklearno oružje u Finskoj bez odobrenja lokalnih vlasti.

ЗАБРИЊАВАЈУЋИ РАЗВОЈ ДОГАЂАЈА: Америчке нуклеарке и без одобрења на руској граници - Финска се више не пита

Foto: militarywatchmagazine.com

-Sada kada je Finska promenila zakon o nuklearnom oružju, NATO-u nije potrebno odobrenje za raspoređivanje nuklearnog oružja u Finskoj ako odluči da to uradi, naveo je Mema, član finske nacionalno-konzervativne partije „Alijansa slobode“.

Prema njegovim rečima, nije bilo javne rasprave o tom pitanju.

-U praksi SAD bi mogle da razmeste to oružje bilo kada i da pri tome čak ni ne informiše finske vlasti, rekao je on.

Podsetimo, u junu je Finska odobrila nacrt zakona koji omogućava uvoz i čuvanje nuklearnog oružja na teritoriji zemlje.

(sputnikportal.rs)

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