TRŽNI CENTAR SE SRUŠIO NA KUPCE, PRIJAVLJEN "ZNAČAJAN BROJ" ŽRTAVA: Jezivi snimci iz Japana nakon razornog zemljotresa (VIDEO)

SNAŽAN zemljotres jačine 7,1 stepen Rihterove skale pogodio je prefekturu Kumamoto na južnom japanskom ostrvu Kjušu, izazvavši ogromnu štetu i odnevši, prema prvim izveštajima, veliki broj života.

Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Zemljotres se dogodio u utorak, nešto pre 16:30 časova po lokalnom vremenu, a epicentar je bio dvadesetak kilometara južno od grada Kumamoto, koji ima 700.000 stanovnika. Najdramatičnije scene dolaze iz grada Kašima, gde se, kako prenose svetski mediji, urušio drugi sprat tržnog centra Eon, zatrpavši brojne kupce pod ruševinama.

Policija je reagovala i na prijave o eksploziji u tržnom centru, a japanski mediji navode da je u urušavanju poginuo "značajan broj ljudi", dok su hitne službe saopštile da je "mnogo ljudi" zarobljeno pod ruševinama. Video-snimci sa lica mesta pokazali su pucanje puteva, rušenje mostova i ljuljanje zgrada tokom potresa.

Japanska premijerka Sanae Takaiči izjavila je da vlada radi na proceni štete i da su spasilačke operacije u toku.

"Još uvek procenjujemo obim povreda i imovinske štete, ali sam obaveštena da već ima nekoliko povređenih", navela je Takaiči u saopštenju. Ona je dodala da će 3.600 vojnika biti raspoređeno da pomognu u raščišćavanju ruševina i potrazi za preživelima.

Širom prefekture Kumamoto prijavljeni su požari i nestanci struje, a bez električne energije je ostalo više od 48.000 domaćinstava. Železnički saobraćaj u regionu je obustavljen, a najmanje 100 ljudi je hospitalizovano sa povredama. Oko 300.000 ljudi dobilo je uputstva da se evakuiše u prihvatne centre.

S obzirom na to da je potres bio na maloj dubini od samo deset kilometara, očekuju se stotine naknadnih potresa. Japanska meteorološka agencija saopštila je da je već zabeleženo najmanje 60 naknadnih potresa, magnitude od jedan do četiri.

🇯🇵: Explosion at Aeon Mall Kumamoto Traps People After Major Japan 7.1 Quake

On July 28, 2026, after a magnitude 7.1 earthquake hit Kumamoto Prefecture, Japan, an explosion occurred at Aeon Mall Kumamoto in Kashima Town around 5:30–6 p.m.

It collapsed part of the second floor,… pic.twitter.com/fsJ5nMc70k — Muhammad John (@MuhammadJoh_n) July 28, 2026

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je na društvenim mrežama da zemljotres nije izazvao "nikakvu štetu ili bezbednosne probleme u nuklearnoj elektrani Sendai", koja se nalazi na oko 100 kilometara od epicentra.

Ovaj potres snažno je podsetio na dva razorna zemljotresa koja su pogodila Kumamoto 2016. godine. Tada je potres jačine 6,5 stepeni bio praćen dva dana kasnije potresom od 7,3 stepena, usmrtivši 273 osobe i povredivši više od 2.800 ljudi. Šteta je prijavljena i na istorijskom zamku Kumamoto, čiji su se kameni zidovi delimično urušili.

WATCH: Powerful shaking sends a building swaying side to side after a magnitude 7.1 earthquake struck Kumamoto, Japan pic.twitter.com/NYeGx7ZCSS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2026

Japan se nalazi na takozvanom Pacifičkom vatrenom prstenu, na spoju četiri velike tektonske ploče, što ga čini jednom od seizmički najaktivnijih zemalja na svetu. U katastrofalnom zemljotresu i cunamiju 2011. godine poginulo je skoro 20.000 ljudi i došlo je do havarije u nuklearnoj elektrani Fukušima.

Prošle nedelje, američke i japanske snage izvele su vežbe koje su simulirale zemljotres jačine od osam do devet stepeni duž korita Nankai kod pacifičke obale Japana. Japanski komitet za istraživanje zemljotresa procenjuje da postoji 70 do 80 odsto šanse da se takav potres dogodi u narednih 30 godina.