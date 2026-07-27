ŽESTOK NAPAD IZ UKRAJINE! „Iran podstiče rat i doprema oružje Rusima — dosta je glume!

MINISTAR spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je danas da Iran podstiče rat Rusije slanjem oružja i da nema pravo da se pretvara da je žrtva.

Foro: AI/Gemini

Sibiha je na taj način reagovao na objavu iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija koji je u nedelju na platformi X napisao da napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru ne sme da ostane bez odgovora, preneo je Ukrinform.

-Pretnje Irana su neopravdane i neosnovane. Režim u Teheranu je direktan saučesnik u ruskoj agresiji protiv Ukrajine, podstičući rat Moskve oružjem koje ubija Ukrajince od 2022. godine, rekao je Sibiha na konferenciji za novinare.

Sibiha je naveo da Iran nema pravo da se pretvara da je žrtva i da opravdava svoje pretnje, kako je ocenio, "apsurdnim pozivanjem na Povelju Ujedinjenih nacija".

-Iran svojim izjavama takođe pokušava da skrene pažnju međunarodne zajednice sa ruskog terora protiv civilnog brodarstva u Crnom moru koji ugrožava globalno snabdevanje hranom, tvrdi Sibiha.

Naveo je da takvi pokušaji neće uspeti.

-Ruski napadi na slobodu plovidbe biće u fokusu današnjeg hitnog sastanka Saveta bezbednosti UN i očekujemo snažan odgovor međunarodne zajednice, poručio je Sibiha.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je saopštio da su Odbrambene snage Ukrajine u Kaspijskom moru napale ratni brod i plovila koja su bila uključena u prevoz vojnog tereta sa Iranom.

Iran je potom optužio Ukrajinu za napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru.

Arakči je rekao da je u odvojenim telefonskim razgovorima u nedelju sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas i šefom diplomatije Rusije Sergejem Lavrovom poručio da napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru ne sme da ostane bez odgovora.

-Reč je o očiglednom kršenju Povelje Ujedinjenih nacija, izvršenom po nalogu Izraela kako bi se Evropa uvukla u njegov rat, naveo je Arakči na platformi X.

Arakči je podsetio da je Ukrajina napala iranski trgovački brod kada je poginuo jedan mornar.

Ministarstvo spoljnih poslova Irana najoštrije je prethodno osudilo napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru u kojem je poginuo jedan mornar, dok je drugi ranjen.

U saopštenju se navodi da je napad, koji se dogodio u subotu u ranim jutarnjim časovima, izazvao eksploziju na brodu.

U saopštenju se ističe da Teheran nije učestvovao u sukobu između Rusije i Ukrajine i pozivaju se Savet bezbednosti UN, evropske države i ostale članice Ujedinjenih nacija da zauzmu odgovoran stav prema napadu na iranski trgovački brod i pozovu ukrajinske vlasti na odgovornost.

Iran je upozorio da će, u skladu sa međunarodnim pravom, štititi svoje nacionalne interese.

Tanjug

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