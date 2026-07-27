UKRAJINCE HVATA PANIKA! Najteži borbeni avion Su-34 dobija rekordni domet klizećih bombi FAB-3000 sa UMP! PVO mu neće moći ništa

RUSIJA je otkrila nove snimke jurišnog lovca Su-34 koji nosi četiri modifikovane bombe FAB-500T opremljene nadograđenim Unificiranim modulom za klizenje i korekciju (UMPK) za vođenje i kompleti za produženje dometa, ističući kontinuiranu evoluciju u pristupu ruskih vazduhoplovnih snaga lansiranju udara van vizuelnog dometa.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

Bombarderi su integrisali izdužene UMPK module koji se značajno razlikuju od ranijih verzija predstavljenih 2023. godine i mogu uključivati dodatni pogon, potencijalno uključujući kompaktni turbomlazni motor, što omogućava znatno veći domet od prethodnih varijanti klizećih bombi. Novi dizajn izgleda predstavlja najnoviju fazu u naporima Rusije da ogromne zalihe bombi iz doba Hladnog rata pretvori u precizno vođeno oružje.

Ruski program klizećih bombi je u poslednje tri godine bio jedan od najvažnijih razvoja sukoba na ukrajinskom ratištu. Umesto da se oslanja isključivo na skupo namenski izgrađeno precizno oružje, Rusija je usvojila relativno jeftin pristup opremanjem konvencionalnih bombi serije FAB modulima za vođenje, rasporedivim krilima i satelitskim navigacionim sistemima. Ovo je omogućilo ruskim Vazduhoplovnim snagama da izvode precizne udare po ceni znatno nižoj od cene namenskih krstarećih raketa, koristeći ogromne nasleđene sovjetske zalihe bombi.

Pojava Su-34 sa četiri nadograđena oružja FAB-500T takođe ilustruje kako je rusko ratno vazduhoplovstvo prilagodilo svoju operativnu doktrinu. Rano u sukobu, ruski taktički avioni su često delovali relativno blizu linije fronta koristeći konvencionalne bombe slobodnog pada. Prelazak na upotrebu na odstojanju, gde su avioni ispaljivali klizne bombe daleko izvan dometa mnogih sistema protivvazdušne odbrane, bio je vodeći doprinos smanjenju stope gubitka upotrebe u floti, omogućavajući bombarderima da napadaju ciljeve sa ekstremnih udaljenosti, često preko 70 kilometara udaljenih od svojih ciljeva.

Prvi objedinjeni moduli za klizenje i korekciju omogućili su bombama da pređu 40-50 kilometara kada su ispuštene sa visine od 10-12.000 metara, pre nego što je ovaj domet kasnije povećan na 80 kilometara. U oktobru 2025. godine, zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Ukrajine Vadim Skibicki otkrio je da je novi tip klizne bombe pokazao domet od 193 kilometra. Naglasio je da bi ovo moglo fundamentalno da promeni dinamiku na frontu i da je prekretnica u sposobnosti avijacijskih sredstava da pokreću jeftine masovne udare na ciljeve daleko dublje iza fronta. Bomba o kojoj se radi izgleda da je nedavno predstavljeni dizajn sa raketnim motorom. Iako je skuplja od tradicionalne klizne bombe, procenjuje se da je ova bomba na raketni pogon i dalje koštala samo malu frakciju koliko i krstareća raketa sposobna da isporuči sličan teret na uporedivom dometu.

UMPK funkcioniše slično američkom konceptu JDAM-ER transformišući nevođene bombe u precizno klizno oružje. Ruski program kliznih bombi se proširio daleko izvan originalnih FAB-500, bombi od 500 kilograma, a UMPK kompleti su prilagođeni za teže bombe FAB-1500 i FAB-3000, značajno povećavajući razornu moć uz zadržavanje preciznog vođenja. Ovo teže oružje se pokazalo posebno efikasnim protiv očvršćenih utvrđenja i podzemnih objekata, kombinujući eksplozivnu snagu velikih konvencionalnih bombi sa preciznošću moderne vođene municije.

militarywatchmagazine.com

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