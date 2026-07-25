TRAMPOVA ADMINISTRACIJA UPOZORILA KIJEV: Ne napadajte brodove koji nisu ruski u Crnom moru

TRAMPOVA administracija upozorila je Ukrajinu i pozvala Kijev da se uzdrži od napada na brodove koji nisu ruski u Crnom moru, nakon niza udara dronovima koji su poremetili naftne operacije povezane sa američkim energetskim gigantom Ševronom.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

Prema pisanju Volstrit džornala, diplomatsko upozorenje upućeno je nakon što su se generalni direktor Ševrona Majk Virt i drugi čelnici naftne industrije ranije ove nedelje sastali sa visokim zvaničnicima američke administracije.

Rukovodioci kompanija nastojali su da zaštite svoje operacije u Kazahstanu nakon što su ukrajinske snage pogodile četiri tankera u blizini ruske crnomorske luke Novorosijsk, od kojih je jedan bio pod zakupom Ševrona.

Američki zvaničnik koga citira Volstrit džornal naveo je da je administracija, posle razgovora sa predstavnicima industrije, zvanično upozorila Ukrajinu da su napadi na brodove koji nisu ruski u tom regionu neprihvatljivi.

„Administracija smatra Konzorcijum Kaspijskog naftovoda vitalnim pravcem za transport energetskih resursa poreklom iz Kazahstana ka evropskim tržištima, koji služi kao alternativa ruskim energentima“, naveo je zvaničnik.

Posledice po Kazahstan i globalno tržište

Ruska luka Novorosijsk predstavlja ključno središte za izvoz nafte i krajnju tačku Konzorcijuma Kaspijskog naftovoda, mreže preko koje se transportuje približno dva odsto ukupne dnevne svetske ponude sirove nafte.

Ševron ima udeo od 15 odsto u konzorcijumu, koji transportuje naftu iz tri velika nalazišta kroz Kazahstan i Rusiju do Crnog mora. Američka kompanija takođe poseduje 50 odsto udela u nalazištu Tengiz, najproduktivnijem od ta tri nalazišta, koje čini približno 12 odsto ukupne svetske proizvodnje sirove nafte kompanije Ševron.

Iako naftovod i naftna polja nisu fizički oštećeni, nedavni napadi dronovima ograničili su utovar sirove nafte na terminalu u Novorosijsku. Nastalo usko grlo primoralo je Kazahstan da smanji domaću proizvodnju nafte zbog ograničenih skladišnih kapaciteta.

Volstrit džornal navodi da je Trampova administracija veoma zainteresovana da obezbedi nesmetan protok nafte koju proizvodi Ševron, pošto su nedavna ograničenja u snabdevanju sa Bliskog istoka podigla svetske cene nafte iznad 100 dolara po barelu.

Produženo smanjenje proizvodnje u mreži Konzorcijuma Kaspijskog naftovoda izvršilo bi značajan finansijski pritisak na regionalne investicije Ševrona, čija se vrednost meri desetinama milijardi dolara.

Ukrajina širi kampanju pomorskim dronovima

Diplomatski pritisak Vašingtona dolazi u trenutku kada Ukrajina pojačava vojne napore usmerene na slabljenje ruske logističke i ekonomske infrastrukture u Crnom moru.

Tokom noći između srede i četvrtka, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine potvrdio je napad na tanker u Crnom moru, navodeći da je brod prevozio rusku naftu i gorivo za rusku vojsku.

Pomorski udari deo su šire kampanje. Komandant ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema Robert „Mađar“ Brovdi saopštio je u sredu da je ukrajinska ofanziva dronovima tokom 48 sati pogodila 13 ruskih brodova i 13 energetskih objekata na Krimu.

Kontinuirani pritisak na vojnu i logističku infrastrukturu u regionu navodno je podstakao ruske okupacione vlasti da se pripremaju za moguću evakuaciju porodica pripadnika Crnomorske flote i civilnih vojnih službenika sa Krima.