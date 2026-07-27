RUSKI vojnici potisnuli su glavninu Oružanih snaga Ukrajine iz Krasnog Limana, saopštio je komandant jurišne čete 31. motorizovanog puka 25. kombinovane armije grupacije snaga „Zapad“, sa pozivnim znakom Dubai, prenosi RIA Novosti.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

„Sada čistimo područje. Otkrivamo njihove osmatračke punktove, sa kojih samo šalju izveštaje. Iz radio presretanja čujemo da sede bez vode i hrane, da su već spremni da se predaju i sami izađu. Upravo te elemente otkrivamo“, rekao je on.

Tvrdi da ukrajinska komanda ne dozvoljava predaju

Prema rečima pripadnika jurišnih snaga, komanda Oružanih snaga Ukrajine ne dozvoljava ukrajinskim vojnicima da se predaju, preteći posledicama po njihove porodice.

„Bilo je slučajeva kada se protivnik već predavao, a onda su njihove snage dejstvovale po sopstvenim vojnicima, ne štedeći ništa. Gađali su ih i dronovima i artiljerijom“, dodao je vojnik.

Krasni Liman nalazi se na severu DNR i predstavlja veliko logističko središte Oružanih snaga Ukrajine. Zauzimanje grada omogućilo bi ruskoj vojsci da razvije ofanzivu prema Slavjansku i Kramatorsku.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov ranije je izjavio da su ruski vojnici slomili organizovanu odbranu protivnika i da privode kraju zauzimanje tog naselja.