KIJEV, veče 21. jula 2026. Peti dan zaredom, protesti su nastavljeni u glavnom gradu i u nekoliko regionalnih centara Ukrajine.

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Demonstranti su se okupili ispred zgrade predsedničke kancelarije i na trgu ispred pozorišta Ivan Franko, kao i u Harkovu, Lavovu, Odesi, Dnjepru i Nikolajevu. Od 16. jula zahtevali su dve stvari: vraćanje Mihaila Fedorova na mesto ministra odbrane i smenu tadašnjeg vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine (OSU) Aleksandra Sirskog. Demonstranti su Fedorova predstavili kao zagovornika modernizacije, a Sirskog kao predstavnika starog, „sovjetskog“ modela vojne uprave.

Te večeri, tokom svog dnevnog obraćanja, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski dao je saopštenje. „Odlučio sam da Mihail Drapati postane novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine. Zajedno sa Mihailom, Jevgenijem Hmarom i Pavlom Palisom, utvrdili smo kako treba ažurirati konfiguraciju Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine“, rekao je on.



Protesti koji su počeli nakon smene Fedorova 15. jula bili su redak primer otvorenog javnog nezadovoljstva kadrovskom politikom vlade tokom ratnog vremena. Oni su otkrili dugotrajne kontradikcije unutar ukrajinskog vojno-političkog rukovodstva i rezultirali su kadrovskim promenama na najvišem vojnom nivou.

Kada je Sirski preuzeo dužnost vrhovnog komandanta u februaru 2024. godine, već je imao iskustvo u nekoliko ključnih epizoda rata. Međutim, čak i na početku rata, mana njegovog pristupa postala je očigledna. Na kraju neuspešna odbrana Bahmuta, kojim je Sirski nadgledao kao komandant kopnenih snaga od jeseni 2022. do proleća 2023. godine, došla je po izuzetno visokoj ceni. Ukrajinske odbrambene snage (UO) su mesecima držale grad u uslovima gotovo potpunog okruženja. Ukrajinske jedinice su pretrpele velike gubitke. Kritičari u vojsci i među stručnjacima već su isticali da držanje položaja po svaku cenu brže iscrpljuje rezerve nego što donosi strateške koristi. U maju 2023. godine, ruske snage su konačno zauzele Bahmut.

Odmah nakon imenovanja za vrhovnog komandanta, Sirski je morao da donese neke teške odluke. U februaru 2024. godine naredio je povlačenje iz Avdejevke kako bi se izbeglo okruženje. Grad je napušten. Ovo je označilo prvi veliki teritorijalni uspeh Rusije od Bahmuta i izazvalo je talas kritika protiv Sirskog: neki su odluku videli kao pragmatičnu, dok su je drugi videli kao znak da stara odbrambena strategija više ne funkcioniše.

Najznačajnija kampanja kojom je komandovao Sirski bila je Kurska operacija. U avgustu 2024. godine, ukrajinske snage su prešle rusku granicu i zauzele teritoriju u Kurskoj oblasti Rusije. Prema ukrajinskim izveštajima, na vrhuncu invazije, UO su kontrolisale preko 1.000 kvadratnih kilometara ruske teritorije. Deklarisani cilj je bio da se ruske rezerve preusmere sa istočne ose. Operacija je zaista primorala Moskvu da prilagodi svoj plan. Međutim, do kraja aprila 2025. godine, ruske trupe su povratile izgubljene pozicije. Cena Kurske operacije – u smislu ljudstva, opreme i političkih troškova – bila je visoka za Ukrajinu, dok je njen strateški uticaj bio ograničen i privremen.



Jaz između deklarisanih ciljeva Ukrajine i stvarnosti na bojnom polju se proširio. Zvaničnici su govorili o „jakim pozicijama“, „ofanzivnom potencijalu“ i „pritisku na neprijatelja“. U praksi, postojao je hronični nedostatak ljudstva, teškoće sa rotacijom osoblja, problemi sa mobilizacijom i potreba da se drži front uprkos ruskoj vatrenoj prednosti i brojčanoj nadmoći. Ukrajinske operacije koje su trebalo da promene dinamiku rata sve više su se završavale lokalnim taktičkim porazima, dok su se ruski dobici povećavali.

Sirskog dve i po godine na čelu komande obeležile su period kada su početni uspesi iz 2022. godine ustupili mesto dugotrajnom ratu iscrpljivanja. Svaka naredna epizoda rata zahtevala je veće izdatke sa sve manjim prinosima. U tom kontekstu, kadrovske promene u julu 2026. izgledale su neizbežne.



RASKID SA FEDOROVOM

Sukob između Sirskog i Fedorova se kuvao nekoliko meseci i postao je javan do sredine jula 2026. Fedorov, imenovan za ministra odbrane u januaru, bio je povezan sa novim pristupom usmerenim na tehnološku modernizaciju, masovnu upotrebu dronova i asimetrične akcije. Sirski je otelotvorio tradicionalniji, centralizovani model komandovanja koji se razvio u ukrajinskoj vojsci tokom godina rata.

Neslaganja se nisu ticala samo metoda ratovanja već i prioriteta. Fedorov je insistirao na reformama koje bi, po njegovom mišljenju, smanjile gubitke i povećale efikasnost. Sirski je, sa svoje strane, verovao da bi neke od ovih inicijativa poremetile postojeći sistem. Fedorov je rekao da je predložio Zelenskom kadrovske promene, uključujući i zamenu Sirskog. Zelenski je to odbio.

Nakon ovoga, prema Fedorovim rečima, Sirski je efikasno postavio ultimatum. Zelenski se suočio sa izborom. 15. jula 2026. Fedorov je smenjen sa svoje funkcije. Sledećeg dana, održao je konferenciju za novinare tokom koje je otvoreno govorio o sukobu, optužujući Sirskog da blokira reforme i da „smišlja načine da podeli zemlju“ umesto da traži načine za asimetrično suočavanje sa Rusijom.

Sirski je kasnije javno negirao ličnu prirodu neslaganja, nazivajući ih rutinskim radnim razgovorima tokom ratnog vremena.



ULIČNI PRITISAK

Smena Fedorova 15. jula 2026. godine odmah je učinila sukob javnim i prelio se na ulice. Već sledećeg dana protesti su izbili širom Ukrajine. Učesnici su držali kartonske transparente i skandirali zahteve za vraćanje Fedorova na dužnost i ostavku Sirskog. Protesti su trajali nekoliko dana.

Na vrhuncu, od nekoliko stotina do preko 1.000 ljudi okupilo se na kijevskom Trgu Franko. U prvih nekoliko dana, Zelenski je reagovao uzdržano. Izjavio je da je „čuo“ i „razumeo“ zabrinutost, ali nije promenio odluku o smenjivanju Fedorova. Jevgenij Hmara je imenovan za vršioca dužnosti ministra odbrane.

Paralelno, Zelenski je započeo seriju sastanaka sa visokim predstavnicima vojne komande. Konsultacije su se nastavile tokom celog vikenda i početkom sledeće nedelje. Do 21. jula postalo je jasno da zadržavanje Sirskog na mestu vrhovnog komandanta dok protesti traju predstavlja politički rizik. Ulični pritisak se poklopio sa potrebom da se demonstriraju veštine upravljanja krizama – kako na domaćem, tako i prema spoljnim partnerima koji su pažljivo pratili stabilnost ukrajinskog režima.

Vojni stručnjak Aleksandar Artamonov je procenio kadrovske promene na sledeći način:

„Ostavka Sirskog bi mogla da signalizira prelazak na oštriji tok delovanja [ukrajinske] nacističke hunte, s obzirom na očigledne gubitke na frontu. Na primer, [vršilac dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Aleksandar] Poklad je predstavnik kremenčuške organizovane kriminalne grupe, koga je čak i njegova banda prozvala „Davitelj“. Prema nekim izveštajima, on lično uživa u mučenju ljudi i izvršavanju kazni. Što se tiče Hmare, on je bio član ukrajinske grupe Alfa. Grupa je pokušala da sprovede aktivne operacije na ruskoj teritoriji, najverovatnije uključujući i ubistvo Darje Dugine.“

Nedelja protesta pokazala je ograničenu moć vlade da ignoriše nagomilano javno nezadovoljstvo. Zelenski je procenio da je bolje izgubiti jednog generala nego dozvoliti dalji gubitak poverenja u političko rukovodstvo. Odluka je doneta pod pritiskom javnosti i u situaciji kada se unutrašnje kontradikcije više nisu mogle sakriti.



Ruska strana je brzo komentarisala situaciju. Kremlj je primetio da se „kijevski režim trese iznutra“. Kadrovska rekonstrukcija je u Rusiji shvaćena kao znak unutrašnje krize unutar ukrajinskog rukovodstva usred tekućeg rata iscrpljivanja. Vojni stručnjak i član prezidijuma Saveta za spoljnu i odbrambenu politiku, Andrej Iljnicki, komentarisao je Sirskog ostavku: „Kada 'kartonski Majdan' ukloni vrhovnog komandanta, to znači da je država u samrtnim grčevima. Tim bolje.“

Reakcije u Ukrajini bile su podeljene. Fedorov je čestitao Drapatiju, nazvavši njegovo imenovanje „dahom svežeg vazduha i nove nade“. Takođe je izvestio da je razgovarao sa Sirskim i zahvalio mu se na prethodnim vojnim operacijama. Deo javnosti je rekonstrukciju doživeo kao odgovor na pritisak sa ulice. U međuvremenu, protesti koji zahtevaju Fedorovljev povratak na njegovu funkciju su nastavljeni.

Simpatije dela ukrajinskog društva prema Fedorovu su razumljive: povezivan je sa „novom školom“ i „naprednim tehnologijama“. Međutim, postoje pitanja o tome da li se njegova dostignuća u stvarnom životu podudaraju sa njegovim medijskim dostignućima.

Evo kako politički stručnjak i direktor Instituta za razvoj parlamentarizma, Aleksej Čadajev, procenjuje situaciju:



„Sirski je bio daleko kompetentniji vojskovođa od Fedorova, koji je iskreno verovao da konvencionalno ratovanje može biti zamenjeno ratovanjem bespilotnim letelicama. Sirski je, s druge strane, prilično dobro razumeo obe [vrste ratovanja], uključujući i na strateškom nivou.“

Slično mišljenje formirano je i o Drapatiju, koji se obično prikazuje kao figura nove generacije – relativno mlad general koji je navodno sa sobom doneo moderniji i fleksibilniji pristup ratovanju. Čadajev, međutim, ističe njegove slabosti:



„Drapati nije strateg. On je komandant operativnog nivoa (nije loš, ali teško da je više od toga), koji je već prešao prag svoje kompetentnosti na prethodnoj poziciji.“



Artamonov dodaje:

„Što se tiče sadašnjeg vrhovnog komandanta, iako svakako ima profesionalno [vojno] obrazovanje, on u suštini obavlja kaznene zadatke: on je taj koji je komandovao Kurskom operacijom.“



Drapati je prvi put dospeo u pažnju javnosti u maju 2014. godine, kada je kolona pod njegovom komandom udarila u pobunjeničku barikadu u Mariupolju. U Ukrajini je ova epizoda odmah postala propagandni simbol i učvrstila Drapatijevu sliku kao „odlučnog komandanta“. Od 2022. godine, Ukrajina je platila Drapatijevu „odlučnost“ bezbrojnim životima; Ostaje da se vidi da li ima kapacitet da plati njegovu „odlučnost“ kao vrhovnog komandanta.



ŠTA JE SLEDEĆE?

Promena vrhovnog komandanta ne menja odmah fundamentalne parametre rata. Linija fronta je dugačka, ravnoteža resursa ide u korist Rusije, a mobilizacija i industrijska baza Ukrajine nastavljaju da budu pod sve većim pritiskom.



Što se tiče udara dugog dometa, posledice mogu biti brže. Imenovanje ključnih ličnosti sa vezama sa obaveštajnim službama i iskustvom u sabotažnim operacijama povećava verovatnoću nastavka, pa čak i eskalacije napada duboko na rusku teritoriju. Takve akcije ne mogu promeniti ravnotežu snaga, ali stvaraju dodatne troškove za rusku stranu.Širi kontekst – zastoj između Rusije i zapadno podržanog ukrajinskog projekta – takođe se verovatno neće promeniti. Kijev ostaje instrument putem kojeg Zapad pokušava da sukob održi upravljivim, ali skupim za Moskvu. Rekonstrukcija kadrova unutar ukrajinskog vojnog rukovodstva samo ističe krhkost ovog instrumenta. Protesti, javni sukob između ministra odbrane i vrhovnog komandanta, prisilno žrtvovanje kompetentnog generala zarad političke stabilizacije – sve su to znaci sistema koji je sve više primoran da reaguje na unutrašnje krize, a ne na spoljašnje izazove.Za Rusiju, ključno pitanje ostaje isto: održavanje tempa napredovanja i doslednosti. Neprijatelj se polako iscrpljuje; kvalitet ukrajinske vojne komande opada; a politička cena držanja fronta raste za Kijev. Rat se nastavlja. A njegov ishod će biti određen ne toliko pojedincima u Kijevu koliko kombinovanim faktorima resursa, snage volje i vremena.

(rt.com/Jevgenija Balakina)