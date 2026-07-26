KINA PRVI PUT KORISTI ROJ DRONOVA PROTIV RAZORNOG TAJFUNA: Evakuisano više od 710.000 ljudi

TAJFUN Noul (kineski Hongsi) postao je prvi takav prirodni fenomen koji kineski meteorolozi prate koristeći roj bespilotnih letelica, javila je Kineska centralna televizija (CCTV).

Foto: Peter PARKS/AFP/Profimedia

Kako je objašnjeno, meteorolozi su koristili međusobno povezani sistem dronova za praćenje tokom celog udara tajfuna.

Za razliku od pojedinačnih dronova, oni sprovode istovremenu detekciju atmosferskih elemenata na više tačaka i više slojeva u vazdušnom prostoru.

Roj dronova pratiće tajfun i dok se kreće ka severu, ka kopnu.

Tajfun sa vetrovima jačine 45 m/s pogodio je danas južnu provinciju Guangdong rano ujutru po lokalnom vremenu.

Vlasti su izdale najviši (crveni) stepen upozorenja na vremenske nepogode.

Više od 710.000 ljudi u južnoj provinciji Guangdong evakuisano je iz potencijalno opasnih područja. Ovaj tajfun je postao najjači koji je pogodio Kinu 2026. godine.

(Tanjug)

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