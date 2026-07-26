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UDAR NA KIJEV U SVANUĆE: Buknuli požari na tri lokacije, vatra guta skladište i napuštene objekte (FOTO/VIDEO)

Танјуг

26. 07. 2026. u 07:40

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RANO jutros ruske snage su napale Kijev, a napadi su izazvali požare u Desnjanskom, Ševčenkivskom i Solomjanskom okrugu, saopštila je danas Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

УДАР НА КИЈЕВ У СВАНУЋЕ: Букнули пожари на три локације, ватра гута складиште и напуштене објекте (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Telegram printskrin/Minoboronы Rossii

Prema svedočenju spasilaca u Desnjanskom okrugu je izgorelo skladište, zajedno sa 10 automobila i kamionom na parkingu, prenosi Unian.

U Ševčenkivskom okrugu je izgorela napuštena četvorospratna zgrada, a požar i urušavanje objekta su prijavljeni u nestambenoj zgradi u Solomenskom, saopštili su spasioci i potvrdili da su svi požari ugašeni i nije bilo prijavljenih žrtava.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je objavio da su ostaci drona pali na 18-spratnu zgradu u Ševčenkivskom okrugu i izazvali požar na 7. i 8. spratu.

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