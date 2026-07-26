UDAR NA KIJEV U SVANUĆE: Buknuli požari na tri lokacije, vatra guta skladište i napuštene objekte (FOTO/VIDEO)

RANO jutros ruske snage su napale Kijev, a napadi su izazvali požare u Desnjanskom, Ševčenkivskom i Solomjanskom okrugu, saopštila je danas Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Foto: Telegram printskrin/Minoboronы Rossii

Prema svedočenju spasilaca u Desnjanskom okrugu je izgorelo skladište, zajedno sa 10 automobila i kamionom na parkingu, prenosi Unian.

At night, Kyiv once again came under the Russian ballistic attack, sparking fires in three districts of the Ukrainian capital.



Fortunately, no casualties this time. pic.twitter.com/0qsBuQKw1W — Douggie Fukkew (@MrFukkew) July 26, 2026

U Ševčenkivskom okrugu je izgorela napuštena četvorospratna zgrada, a požar i urušavanje objekta su prijavljeni u nestambenoj zgradi u Solomenskom, saopštili su spasioci i potvrdili da su svi požari ugašeni i nije bilo prijavljenih žrtava.

Way too close for comfort in Russia’s latest terrorist attack on the city of Kyiv last night. I’m off early this morning to see the extent of the damage on whatever non military targets they undoubtedly hit



Slava Ukraini🇺🇦#russianattack #kyiv #war #missiles pic.twitter.com/i1pNQbWWPd — 🇺🇦BostonBrian🇺🇸🦅 (@BostonBrian23) July 26, 2026

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je objavio da su ostaci drona pali na 18-spratnu zgradu u Ševčenkivskom okrugu i izazvali požar na 7. i 8. spratu.

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