UDAR NA KIJEV U SVANUĆE: Buknuli požari na tri lokacije, vatra guta skladište i napuštene objekte (FOTO/VIDEO)
RANO jutros ruske snage su napale Kijev, a napadi su izazvali požare u Desnjanskom, Ševčenkivskom i Solomjanskom okrugu, saopštila je danas Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.
Prema svedočenju spasilaca u Desnjanskom okrugu je izgorelo skladište, zajedno sa 10 automobila i kamionom na parkingu, prenosi Unian.
U Ševčenkivskom okrugu je izgorela napuštena četvorospratna zgrada, a požar i urušavanje objekta su prijavljeni u nestambenoj zgradi u Solomenskom, saopštili su spasioci i potvrdili da su svi požari ugašeni i nije bilo prijavljenih žrtava.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je objavio da su ostaci drona pali na 18-spratnu zgradu u Ševčenkivskom okrugu i izazvali požar na 7. i 8. spratu.
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