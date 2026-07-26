Svet

KINA NA UDARU TAJFUNA PRVOG STEPENA: Vanredna situacija, evakuisano više od 710.000 ljudi

V.N.

26. 07. 2026. u 07:23

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VLASTI u provinciji Guangdong na jugu Kine evakuisale su više od 710.000 ljudi zbog tajfuna Hongsi (međunarodni naziv Noul), preneli su danas kineski mediji.

КИНА НА УДАРУ ТАЈФУНА ПРВОГ СТЕПЕНА: Ванредна ситуација, евакуисано више од 710.000 људи

FOTO: GROK AI

Najveći broj ljudi je privremeno raseljen u gradskim okruzima Huidžou (205.000) i Šanvej (192.000), a pokrajinski štab za kontrolu poplava i suše ranije je saopštio da je evakuisano još 340.000 ljudi, prenosi dnevnik Nanfang Dejli.

Tajfun Noul, sa vetrovima jačine 45 metara u sekundi pogodio je provinciju Guangdong rano ujutru 26. jula, a olujni front je nastavio kretanje prema severu postepeno slabeći. Kineski meteorolozi su najavili jaku kišu u provincijama Guangdong, Đangsi i Hunan. Tajfun Noul, 12. tajfun ove godine, stigao je do kopna kod grada Pinghaj, okrug Huidong, grad Huidžou, jutros oko 3.50 sa maksimalnim stalnim vetrovima brzine oko 45 metara u sekundi.

Sve nadležne službe u provinciji Guangdong najavile su u subotu dolazak tajfuna zbog čega je proglašeno vanredno stanje, a u subotu popodne Pokrajinski štab za kontrolu poplava podigao je nivo upozorenja na vanrednu situaciju zbog tajfuna prvog stepena.

Pokrajinska uprava za komunikacije je unapred rasporedila u ughrožćenim područjima 2.178 timova za hitne popravke sa ukupno 7.060 ljudi, 47 vozila za hitne komunikacije, 461 satelitskim telefonom i 1.702,47 kilometara rezervnog optičkog kabla. Pokrajinski departman za saobraćaj je poslao 14 saobraćajnih timova i 134 tima za hitne intervencije sa ukupno 3.223 ljudi.

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