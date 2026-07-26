PUTIN SE OGLASIO VAŽNOM PORUKOM: "To u velikoj meri određuju tok SVO..."

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin čestitao je pripadnicima Vojno-pomorske flote Dan mornarice i istakao da je ona osigurala Rusiji status velike pomorske sile.

Tanjug/(HOGP)/Russian Presidential Press Service via AP

- Danas naša zemlja odaje počast svojoj hrabroj Vojno-pomorskoj floti i svima onima koji su tokom godina i epoha stvarali njenu slavu u vojnim trijumfima i svojim svakodnevnim napornim radom i briljantnim naučnim dostignućima, obezbedili Rusiji status velike pomorske sile - rekao je Putin u video-čestitki povodom Dana mornarice.

Šef države je naglasio da Rusija stalno razvija svoje pomorske snage i da raste profesionalizam samih mornara.

- Veštine naših mornara i pomorskih posada, zajedno sa njihovom čvrstinom, hrabrošću i smelošću, u velikoj meri određuju tok Specijalne vojne operacije danas - primetio je predsednik.

On je podsetio da Rusiju okružuje 13 mora, zbog čega mornarica igra vitalnu ulogu u osiguravanju bezbednosti.

Dan ruske mornarice obeležava se svake godine poslednje nedelje u julu.

(Sputnjik)

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