DANAS JE LETNJI ARANĐELOVDAN: Ovo su običaji i verovanja koja se prenose vekovima
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici 26. jula obeležavaju Sabor svetog arhangela Gavrila, praznik poznat i kao Letnji Aranđelovdan. Ovaj dan posvećen je jednom od najvažnijih nebeskih glasnika u hrišćanskoj tradiciji, koji se vekovima poštuje kao zaštitnik ljudi, donosilac blagih vesti i posrednik između Boga i čoveka.
Sveti arhangel Gavrilo zauzima posebno mesto u pravoslavnoj veri, jer je upravo njemu poverena jedna od najvažnijih uloga u istoriji hrišćanstva – da Presvetoj Bogorodici javi vest o rođenju Isusa Hrista. Zbog toga se vekovima poštuje kao blagovesnik, onaj koji donosi dobre vesti i objavljuje velike događaje.
Praznik koji se obeležava 26. jula naziva se Sabor svetog arhangela Gavrila jer je posvećen sećanju na njegova javljanja i službu Bogu i ljudima. Arhangelu Gavrilu crkva uznosi hvalu u pesmama i molitvama, a vernici mu se obraćaju tražeći zaštitu, pomoć, mir u domu i snagu u teškim životnim trenucima.
Ko je bio Sveti arhangel Gavrilo
Ime Gavrilo u prevodu znači "Bog je moja snaga". U hrišćanskoj tradiciji on se smatra jednim od sedam velikih arhangela i jednim od najbližih Božjih glasnika.
Njegova uloga pominje se u Starom i Novom zavetu. Prema crkvenom predanju, arhangel Gavrilo je proroku Mojsiju otkrio tajne stvaranja sveta, objasnio mu događaje iz istorije ljudskog roda i naučio ga mnogim znanjima. Proroku Danilu tumačio je viđenja o budućim carstvima i događajima koji će uslediti.
Posebno mesto u njegovom služenju zauzima najava dolaska Spasitelja. Arhangel Gavrilo javio se pravednoj Ani i najavio joj rođenje kćeri Marije, koja će postati Presveta Bogorodica. Kasnije se javio i svešteniku Zahariji, najavljujući rođenje svetog Jovana Krstitelja.
Najpoznatiji trenutak vezan za arhangela Gavrila jeste Blagovest – kada je došao u Nazaret i Presvetoj Devi Mariji objavio da će roditi Sina Božjeg. Zbog toga je u hrišćanstvu postao simbol radosti, nade i Božje blizine.
Predanje govori da se arhangel Gavrilo javio i pastirima koji su čuvali stada kod Vitlejema, objavljujući im rođenje Hrista, kao i mironosicama kod Hristovog groba, kada im je saopštio vest o Vaskrsenju.
Zašto se slavi Letnji Aranđelovdan?
Iako se među vernicima češće pominje Aranđelovdan 21. novembra, kada se slavi Sabor svetog arhangela Mihaila i svih nebeskih sila, 26. jul je poseban dan posvećen svetom arhangelu Gavrilu.
U narodu je ovaj praznik poznat kao Letnji Aranđelovdan. Njegov značaj povezuje se sa ulogom arhangela Gavrila kao glasnika Božjih poruka i zaštitnika onih koji mu se iskreno obraćaju.
Veruje se da je ovo dan kada treba moliti za zdravlje, slogu u porodici, mir i napredak. Mnogi vernici smatraju da molitve upućene svetom Gavrilu imaju posebnu snagu, naročito kada dolaze iz iskrenog srca.
Narodna verovanja i običaji na Letnji Aranđelovdan
U mnogim krajevima Srbije sačuvana su različita verovanja vezana za ovaj praznik. Sveti arhangel Gavrilo smatra se zaštitnikom doma, porodice i ljudi koji započinju nove životne puteve.
Narod veruje da je Letnji Aranđelovdan povoljan dan za početke, pa mnogi biraju upravo ovaj praznik za važne odluke, započinjanje poslova, useljenje u novi dom ili ostvarenje porodičnih planova.
Posebno se poštuje običaj da se praznik provede u miru i molitvi. Vernici odlaze u crkvu, pale sveće za zdravlje svojih najbližih i zahvaljuju se Bogu na blagoslovima. Kao i kod drugih velikih praznika, izbegavaju se svađe, rasprave i teški poslovi koji nisu neophodni.
Prema narodnom predanju, na ovaj dan posebno je važno činiti dobra dela, pomoći drugome i oprostiti onima sa kojima postoji nesuglasica. Veruje se da dobro učinjeno na praznik svetog arhangela Gavrila donosi mir i blagoslov.
Molitva Svetom arhangelu Gavrilu
Vernici se na ovaj praznik obraćaju Svetom arhangelu Gavrilu molitvom za zdravlje, zaštitu, mir i oproštaj grehova.
"Sveti Arhangele Gavrilo, koji donese neizrečenu radost sa neba Prečistoj Đevi, ispuni radošću i veseljem srce moje gordošću ispunjeno. O veliki Arhangele Božiji Gavrilo, ti si blagovestio Prečistoj Đevi Mariji začeće Sina Božijeg. Objavi i meni grešnom strašni dan moje smrti i umoli Gospoda Boga za moju grešnu dušu, da bi mi oprostio moje grehe; da me ne zarobi lukavi demon i ovlada mnome. O veliki Arhangele Gavrile! Sačuvaj me od svih nevolja i svih bolesti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin."
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