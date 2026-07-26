SUZE RADOSNICE I HILJADE ČESTITKI: Najpoznatije majmunče na svetu slavi 1. rođendan – Panč je konačno srećan i voljen
ZOOLOŠKI vrt u japanskom gradu Ičikava u kojem Panč živi primio je na hiljade rođendanskih čestitki i poruka ljubavi iz čitavog sveta.
Panč, majmunče siroče iz zoo-vrta u Japanu, koje je ukralo srca milionima širom sveta dok se umesto za mamu držalo za veliku narandžastu igračku orangutana, slavi 1. rođendan uz hiljade čestitki i poruka ljubavi od obožavalaca širom sveta iako je porastao, ima prave drugare i više se ne drži za svoju plišanu igračku.
Zoološki vrt u japanskom gradu Ičikava u kojem Panč živi primio je na hiljade rođendanskih čestitki i poruka ljubavi iz čitavog sveta. Panč je ukrao srca još kao beba kada ga je majka odbacila. Utehu je pronašao uz plišanog orangutana, koju je koristio kao zamenu za majčinu ljubav, toplinu i blizinu.
Zahvaljujući Panču i njegovoj tužnoj sudbini, broj posetilaca zoološkog vrta višestruko je povećan, a do sredine jula prikupljeno je oko 58 miliona jena (oko 350.000 dolara) donacija, koje su iskorišćene za unapređenje uslova u zoološkom vrtu, uključujući ugradnju novog sistema klimatizacije.
Povodom Pančovog prvog rođendana, u zoološkom vrtu izloženo je oko 2.500 rođendanskih čestitki pristiglih iz različitih delova sveta.
Popularnost mladunčeta donela je i određene probleme, pa su zabeleženi incidenti u kojima su američki jutjuberi neovlašćeno ulazili u prostor namenjen majmunima, dok je jedna osoba laserom uznemiravala životinje?!
Panč sada najveći deo dana provodi odmarajući se u hladu, dok postaje aktivniji u kasnim popodnevnim i ranim večernjim satima, kada su temperature niže.
(Kurir)
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