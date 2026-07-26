Fudbal

DŽOŠUA PRETUKAO ALBANCA: Dva puta bio na podu, pa oduševio svet!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 07. 2026. u 08:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ENTONI Džošua se trijumfalno vratio u ring. On je savladao Kristijana Prengu prekidom u drugoj rundi.

ЏОШУА ПРЕТУКАО АЛБАНЦА: Два пута био на поду, па одушевио свет!

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Ali Issa

Džošua je nakon velike i neizvesne borbe slavio trijumf i tako zakazao spektakl sa Tajsonom Fjurijem. Iako je Britanac bio na ivici poraza protiv Albanca, dva puta bio u nokdaunu ustao je kada je najbitnije. 

Ovom pobedom 36-godišnji Britanac obezbedio je dugo očekivani duel protiv Tajsona Fjurija, jedan od najviše iščekivanih okršaja u svetu boksa. 

Inače, za Džošuu je ovo bio prvi nastup nakon teške saobraćajne nesreće u Nigeriji prošlog decembra, u kojoj je izgubio bliske prijatelje Sinu Ghamija i Latifa Ajodelea. 

Posle meča i pobede Džošua nije skrivao emocije.

- Ovo nije bila samo snaga udarca. Ovo je bio duh, ovo su bili Latz i Sina, njihove porodice. Teško mi je da pričam o tome. Bilo je bolno -  rekao je vidno potreseni Džošua.

Glas mu je zadrhtao tokom intervjua.

- Oni su moja braća. Ne želim da pričam o tome -  dodao je britanski bokser.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAŠA PEVAČICA IMA VILU OD 3 MILIONA €: Otvorila vrata svog doma (video)

NAŠA PEVAČICA IMA VILU OD 3 MILIONA €: Otvorila vrata svog doma (video)