DŽOŠUA PRETUKAO ALBANCA: Dva puta bio na podu, pa oduševio svet!
ENTONI Džošua se trijumfalno vratio u ring. On je savladao Kristijana Prengu prekidom u drugoj rundi.
Džošua je nakon velike i neizvesne borbe slavio trijumf i tako zakazao spektakl sa Tajsonom Fjurijem. Iako je Britanac bio na ivici poraza protiv Albanca, dva puta bio u nokdaunu ustao je kada je najbitnije.
Ovom pobedom 36-godišnji Britanac obezbedio je dugo očekivani duel protiv Tajsona Fjurija, jedan od najviše iščekivanih okršaja u svetu boksa.
Inače, za Džošuu je ovo bio prvi nastup nakon teške saobraćajne nesreće u Nigeriji prošlog decembra, u kojoj je izgubio bliske prijatelje Sinu Ghamija i Latifa Ajodelea.
Posle meča i pobede Džošua nije skrivao emocije.
- Ovo nije bila samo snaga udarca. Ovo je bio duh, ovo su bili Latz i Sina, njihove porodice. Teško mi je da pričam o tome. Bilo je bolno - rekao je vidno potreseni Džošua.
Glas mu je zadrhtao tokom intervjua.
- Oni su moja braća. Ne želim da pričam o tome - dodao je britanski bokser.
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