DŽOŠUA PRETUKAO ALBANCA: Dva puta bio na podu, pa oduševio svet!

ENTONI Džošua se trijumfalno vratio u ring. On je savladao Kristijana Prengu prekidom u drugoj rundi.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Ali Issa

Džošua je nakon velike i neizvesne borbe slavio trijumf i tako zakazao spektakl sa Tajsonom Fjurijem. Iako je Britanac bio na ivici poraza protiv Albanca, dva puta bio u nokdaunu ustao je kada je najbitnije.

Ovom pobedom 36-godišnji Britanac obezbedio je dugo očekivani duel protiv Tajsona Fjurija, jedan od najviše iščekivanih okršaja u svetu boksa.

Inače, za Džošuu je ovo bio prvi nastup nakon teške saobraćajne nesreće u Nigeriji prošlog decembra, u kojoj je izgubio bliske prijatelje Sinu Ghamija i Latifa Ajodelea.

Posle meča i pobede Džošua nije skrivao emocije.

- Ovo nije bila samo snaga udarca. Ovo je bio duh, ovo su bili Latz i Sina, njihove porodice. Teško mi je da pričam o tome. Bilo je bolno - rekao je vidno potreseni Džošua.

Glas mu je zadrhtao tokom intervjua.

- Oni su moja braća. Ne želim da pričam o tome - dodao je britanski bokser.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“