VUČIĆ SE U 9 OBRAĆA NACIJI: Predsednik na TV Prva o najaktuelnijim temama
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić biće gost Jutra na TV Prva danas, 26. jula, u 9.00 časova.
Vučić će govoriti o svim aktuelnim političkim temama, ali i o ekonomiji i planovima za naredni period.
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