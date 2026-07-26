Politika

VUČIĆ SE U 9 OBRAĆA NACIJI: Predsednik na TV Prva o najaktuelnijim temama

V.N.

26. 07. 2026. u 07:08

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić biće gost Jutra na TV Prva danas, 26. jula, u 9.00 časova.

ВУЧИЋ СЕ У 9 ОБРАЋА НАЦИЈИ: Председник на ТВ Прва о најактуелнијим темама

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Vučić će govoriti o svim aktuelnim političkim temama, ali i o ekonomiji i planovima za naredni period. 

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