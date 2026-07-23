"OKO ZA OKO!" Iran stao na crtu Trampu: Svet na ivici opšteg rata - "Gađaćete naše mostove, uništićemo vaše saveznike"

NAKON izjave američkog predsednika Donalda Trampa da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom moreuzu ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči oglasio se na svom X profilu i poručio da je iranska doktrina - "oko za oko".

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Naša odbrambena doktrina je jasna: oko za oko. Bilo kakva agresija na Iran, uključujući i na našu infrastrukturu, izazvaće snažan i odlučan odgovor. Oni koji doprinose takvoj agresiji, bez obzira na vrstu podrške, takođe će biti smatrani legitimnim metama - poručio je Arakči.

Tramp je u sredu zapretio napadima na iranske mostove i elektrane ako Iran bude nastavio da napada brodove u Ormuskom moreuzu.

- Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran napadne brod u Ormuskom moreuzu, bilo projektilom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, SAD će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu - objavio je Tramp na platformi Truth Social.

Tramp je upozorio da će kao odgovor na iranske napade SAD gađati i one mostove i elektrane "koji se nalaze pored ili u glavnom gradu Teheranu".

(Tanjug)