"OKO ZA OKO!" Iran stao na crtu Trampu: Svet na ivici opšteg rata - "Gađaćete naše mostove, uništićemo vaše saveznike"
NAKON izjave američkog predsednika Donalda Trampa da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom moreuzu ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči oglasio se na svom X profilu i poručio da je iranska doktrina - "oko za oko".
- Naša odbrambena doktrina je jasna: oko za oko. Bilo kakva agresija na Iran, uključujući i na našu infrastrukturu, izazvaće snažan i odlučan odgovor. Oni koji doprinose takvoj agresiji, bez obzira na vrstu podrške, takođe će biti smatrani legitimnim metama - poručio je Arakči.
Tramp je u sredu zapretio napadima na iranske mostove i elektrane ako Iran bude nastavio da napada brodove u Ormuskom moreuzu.
- Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran napadne brod u Ormuskom moreuzu, bilo projektilom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, SAD će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu - objavio je Tramp na platformi Truth Social.
Tramp je upozorio da će kao odgovor na iranske napade SAD gađati i one mostove i elektrane "koji se nalaze pored ili u glavnom gradu Teheranu".
(Tanjug)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
IRAN POSLAO HITNU PORUKU NAŠIM KOMŠIJAMA: Nemojte to da dozvolite Americi!
IRAN je danas upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana, nakon što je bugarska vlada najavila da će tražiti odobrenje parlamenta za razmeštanje američkih aviona za dopunu goriva u toj zemlji.
21. 07. 2026. u 18:37
NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Iran prvi put direktno napao ovu zemlju!
IRAN je saopštio da je u petak izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući i prvi direktan napad u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih udara na iranske vojne objekte.
17. 07. 2026. u 12:51
DEČAK JEO KOBASICU I UMRO: "Kad bi znali šta krpelj može..." Prvi smrtni slučaj u svetu
REČ je o prvom poznatom smrtnom slučaju na svetu uzrokovanom ovom alergijom.
23. 07. 2026. u 07:19 >> 23:04
Komentari (0)