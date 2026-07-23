RUSKI jurišni odredi su, tokom priprema za oslobađanje Arteljnog, ulazili u naselje u sumrak u malim grupama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Rusko Ministarstvo odbrane je u sredu saopštilo da su ruske snage preuzele kontrolu nad naseljem Arteljno u Harkovskoj oblasti, prenose RIA Novosti.

- Jurišne grupe su ulazile u naseljeno mesto Arteljno u sumrak, u grupama od po dva do tri vojnika. Svaku grupu pratili su operateri bespilotnih sistema, koji su im ukazivali na položaje protivnika - navodi se u saopštenju.

U Ministarstvu odbrane Rusije naveli su da su ruski vojnici, nakon što su se utvrdili na periferiji sela, prenosili koordinate vatrenih položaja Oružanih snaga Ukrajine u samom naselju, nakon čega su artiljerijske jedinice i posade udarnih bespilotnih letelica izvodile napade na te ciljeve.

- Nakon što su potisnuli glavne snage ukrajinskih nacionalista, ruski jurišnici su očistili naselje, a inženjerske jedinice su započele deminiranje terena - saopštilo je Ministarstvo.

U ruskom Ministarstvu odbrane istakli su i da jedinice grupacije trupa „Sever“, koje istovremeno napreduju na više pravaca, nastavljaju stvaranje bezbednosnog pojasa na teritoriji Sumske i Harkovske oblasti.

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