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RUSKI JURIŠNICI POD OKRILJEM NOĆI UPALI U ARTELJNO: Grmelo i sevalo u Harkovskoj oblasti - Rusi primenili ovu brutalnu taktiku

Симеуновић А. Милош

23. 07. 2026. u 00:08

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RUSKI jurišni odredi su, tokom priprema za oslobađanje Arteljnog, ulazili u naselje u sumrak u malim grupama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСКИ ЈУРИШНИЦИ ПОД ОКРИЉЕМ НОЋИ УПАЛИ У АРТЕЉНО: Грмело и севало у Харковској области - Руси применили ову бруталну тактику

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Rusko Ministarstvo odbrane je u sredu saopštilo da su ruske snage preuzele kontrolu nad naseljem Arteljno u Harkovskoj oblasti, prenose RIA Novosti. 

 - Jurišne grupe su ulazile u naseljeno mesto Arteljno u sumrak, u grupama od po dva do tri vojnika. Svaku grupu pratili su operateri bespilotnih sistema, koji su im ukazivali na položaje protivnika - navodi se u saopštenju.

U Ministarstvu odbrane Rusije naveli su da su ruski vojnici, nakon što su se utvrdili na periferiji sela, prenosili koordinate vatrenih položaja Oružanih snaga Ukrajine u samom naselju, nakon čega su artiljerijske jedinice i posade udarnih bespilotnih letelica izvodile napade na te ciljeve.

 - Nakon što su potisnuli glavne snage ukrajinskih nacionalista, ruski jurišnici su očistili naselje, a inženjerske jedinice su započele deminiranje terena - saopštilo je Ministarstvo.

U ruskom Ministarstvu odbrane istakli su i da jedinice grupacije trupa „Sever“, koje istovremeno napreduju na više pravaca, nastavljaju stvaranje bezbednosnog pojasa na teritoriji Sumske i Harkovske oblasti.

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