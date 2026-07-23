Svet

TAKER KARLSON TVRDI: Postoje pokušaji da se SAD uvuku u rat sa Rusijom

В.Н.

23. 07. 2026. u 08:16

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AMERIČKI novinar Taker Karlson izjavio je da mala grupa uticajnih ljudi pokušava da uvuče Sjedinjene Američke Države u rat sa Rusijom, ali je ocenio da u američkom društvu ne postoji široka podrška takvom scenariju.

ТАКЕР КАРЛСОН ТВРДИ: Постоје покушаји да се САД увуку у рат са Русијом

Foto: Printskrin/Jutjub/ Tucker Carlson

- Reč je o maloj grupi izuzetno motivisanih ljudi čiji stavovi nisu sasvim jasni, ali su mračni ili zlonamerni. Oni pokušavaju da pokrenu ovaj rat - rekao je Karlson u razgovoru sa producentkinjom RT-a Olgom Bataman i novinarkom Tarom Rid.

On je dodao da, prema njegovom mišljenju, ne postoji masovni pokret u SAD koji podržava rat sa Rusijom.

Karlson je takođe tvrdio da se pojedini američki državljani suočavaju sa hapšenjima nakon povratka iz Rusije.

- Kao Amerikanca veoma vas odvraćaju od putovanja u Rusiju. Ljude hapse kada se vrate - izjavio je on, dodajući da je i sam planirao da ponovo poseti Rusiju tokom zime, ali da je naišao na određene poteškoće, ne precizirajući o kakvim je preprekama reč.

Naveo je da mu je ruska viza ipak izdata.

Govoreći o američkoj unutrašnjoj politici, Karlson je ocenio da Demokratska stranka ima negativan stav prema Rusiji zato što je, kako kaže, „bela hrišćanska zemlja“.

Prema njegovim rečima, politika demokrata je „agresivno antihrišćanska i još agresivnije antibela“, zbog čega, kako tvrdi, ispoljavaju neprijateljstvo prema Rusiji.

Karlson je dodao da nikada ne bi podržao takvu politiku, koju je nazvao „zlom“, i ocenio da je američkim građanima potrebna stvarna politička alternativa.

(Sputnjik)

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