TAKER KARLSON TVRDI: Postoje pokušaji da se SAD uvuku u rat sa Rusijom
AMERIČKI novinar Taker Karlson izjavio je da mala grupa uticajnih ljudi pokušava da uvuče Sjedinjene Američke Države u rat sa Rusijom, ali je ocenio da u američkom društvu ne postoji široka podrška takvom scenariju.
- Reč je o maloj grupi izuzetno motivisanih ljudi čiji stavovi nisu sasvim jasni, ali su mračni ili zlonamerni. Oni pokušavaju da pokrenu ovaj rat - rekao je Karlson u razgovoru sa producentkinjom RT-a Olgom Bataman i novinarkom Tarom Rid.
On je dodao da, prema njegovom mišljenju, ne postoji masovni pokret u SAD koji podržava rat sa Rusijom.
Karlson je takođe tvrdio da se pojedini američki državljani suočavaju sa hapšenjima nakon povratka iz Rusije.
- Kao Amerikanca veoma vas odvraćaju od putovanja u Rusiju. Ljude hapse kada se vrate - izjavio je on, dodajući da je i sam planirao da ponovo poseti Rusiju tokom zime, ali da je naišao na određene poteškoće, ne precizirajući o kakvim je preprekama reč.
Naveo je da mu je ruska viza ipak izdata.
Govoreći o američkoj unutrašnjoj politici, Karlson je ocenio da Demokratska stranka ima negativan stav prema Rusiji zato što je, kako kaže, „bela hrišćanska zemlja“.
Prema njegovim rečima, politika demokrata je „agresivno antihrišćanska i još agresivnije antibela“, zbog čega, kako tvrdi, ispoljavaju neprijateljstvo prema Rusiji.
Karlson je dodao da nikada ne bi podržao takvu politiku, koju je nazvao „zlom“, i ocenio da je američkim građanima potrebna stvarna politička alternativa.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:KATASTROFA U MOSKVI: Logistički centar i skladište nafte u plamenu
Preporučujemo
OKREĆE LEĐA TRAMPU: Taker Karlson osniva stranku
02. 07. 2026. u 14:58
TAKER KARLSON ŠOKIRAO: Ova država više ne postoji
26. 06. 2026. u 09:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
IRAN POSLAO HITNU PORUKU NAŠIM KOMŠIJAMA: Nemojte to da dozvolite Americi!
IRAN je danas upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana, nakon što je bugarska vlada najavila da će tražiti odobrenje parlamenta za razmeštanje američkih aviona za dopunu goriva u toj zemlji.
21. 07. 2026. u 18:37
NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Iran prvi put direktno napao ovu zemlju!
IRAN je saopštio da je u petak izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući i prvi direktan napad u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih udara na iranske vojne objekte.
17. 07. 2026. u 12:51
DEČAK JEO KOBASICU I UMRO: "Kad bi znali šta krpelj može..." Prvi smrtni slučaj u svetu
REČ je o prvom poznatom smrtnom slučaju na svetu uzrokovanom ovom alergijom.
23. 07. 2026. u 07:19 >> 23:04
Komentari (0)