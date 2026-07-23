Politika

GRAĐANI OGORČENI ZBOG MONSTRUOZNIH KLETVI: Mreže gore od osuda Jaćimovićeve objave, traže hitnu reakciju države (FOTO)

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23. 07. 2026. u 06:59

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SKANDALOZNA objava Milomira Jaćimovića izazvala je lavinu osuda na društvenim mrežama. Korisnici poručuju da su pređene sve granice i traže hitnu reakciju nadležnih

ГРАЂАНИ ОГОРЧЕНИ ЗБОГ МОНСТРУОЗНИХ КЛЕТВИ: Мреже горе од осуда Јаћимовићеве објаве, траже хитну реакцију државе (ФОТО)

Foto: Printskrin

Skandalozna objava blokadera Milomira Jaćimovića, u kojoj je uputio teške kletve porodici predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Nakon što je na Fejsbuku poželeo da se “crni barjak vije” na kući Andreja Vučića i njegove porodice, usledile su brojne osude korisnika mreže X, koji ovakav govor ocenjuju kao prelazak svih granica ljudskosti.

Građani u velikom broju poručuju da više ne žele da ćute pred, kako navode, govorom mržnje, pretnjama i targetiranjem porodica, ističući da je ovakva retorika postala neprihvatljiva i opasna.

Društvene mreže

 

“Ovo nije politika, ovo je bolest”

Među brojnim reakcijama dominiraju poruke u kojima korisnici ocenjuju da ovakve objave nisu politički stav, već izraz mržnje.

“Ovo nije izgovoreno u afektu i ovo je odraz njegove bolesne psihe! Taj je spreman na sve!”, napisala je jedna korisnica.

Društvene mreže

 
 

Društvene mreže

 

Drugi navode da je “ovakve stvari nemoguće opravdati” i da je reč o otvorenom huškanju koje zahteva reakciju nadležnih.

“Ovakve stvari se ne pišu u afektu, ovo je čista mržnja i bolest. Pretnjama i kletvama dece pokazujete samo svoju nemoć i zlobu”, stoji u jednom od komentara.

Društvene mreže

 

Pojedini smatraju da su granice odavno pređene.

“Klinika i zatvor – trećeg nema! Dosta je bilo tolerisanja opasnih psihopata pod izgovorom slobode govora”, navodi jedan korisnik.

Društvene mreže

 

Traže reakciju institucija

Veliki broj komentara poziva državne organe da reaguju zbog, kako navode, otvorenog pozivanja na mržnju i targetiranja porodice.

“On je za zatvor! Danima već preti! Hapsi milicijo dok nije kasno!”, glasi jedna od objava.

Društvene mreže

 

Drugi ocenjuju da ovakvom ponašanju nije mesto u javnom prostoru.

“Slažem se, takav bolesnik ne pripada na ulici. Hapšenje hitno!”, napisala je jedna korisnica.

Pojedini su poručili da je “pređena svaka granica ljudskosti i pristojnosti”, dok drugi upozoravaju da napadi na porodicu i decu ne smeju postati deo političke borbe.

Društvene mreže

 

“Građanima je dosta ovakvog terora”

Ispod objava nižu se desetine poruka u kojima korisnici izražavaju ogorčenje zbog, kako navode, sve brutalnije retorike pojedinih blokaderskih aktivista. Mnogi ocenjuju da političke razlike nikada ne mogu biti opravdanje za kletve, prizivanje smrti i napade na članove porodice.

Upravo zbog toga, brojni građani poručuju da očekuju jasnu reakciju institucija, ističući da govor mržnje i pozivi na zlo ne smeju biti normalizovani niti predstavljeni kao politički aktivizam.

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