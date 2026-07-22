IZDAJA O KOJOJ BRUJI CEO SVET! Šampionka Rolan Garosa povukla šokantan potez

Egzodus ruskih teniskih talenata se nastavlja, a najnoviji udarac za tamošnji sport predstavlja odluka mlade Alise Oktjabove da promeni sportsko državljanstvo.

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Aktuelna juniorska šampionka Rolan Garosa i jedna od najperspektivnijih igračica sveta, ubuduće će se na međunarodnoj sceni takmiti pod zastavom Češke Republike.

Ovaj potez predstavlja nastavak trenda u kojem Ruska Federacija gubi korak sa zadržavanjem vrhunskih sportista. Prethodno su odjeknule vesti o statusu igračica poput Darije Kasatkine i Anastasije Potapove, ali slučaj sedamnaestogodišnje Oktjabove nosi potpuno drugačiju poruku koja dodatno brine tamošnje teniske stručnjake.

Za razliku od mnogih kolega koji kao razlog za promenu zastave navode trenutnu geopolitičku situaciju, rat u Ukrajini ili rigorozne sankcije pod kojima ruski sportisti nastupaju bez nacionalnih obeležja, Oktjabreva ističe da je njena odluka isključivo emotivne i praktične prirode.

Rođena je u Moskvi, ali se njena porodica preselila u Prag kada je imala samo godinu dana. Tamo je napravila svoje prve teniske korake sa četiri godine, završila školu i izgradila krug prijatelja.



- Da budem iskrena, ja sebe smatram Čehinjom. Imam čak i problem sa ruskim jezikom. U Pragu je sve na češkom – i škola, i prijatelji, i treneri. Za mene je Prag jedini pravi dom - prenosi ruski portal "Šampionat" reči mlade teniserke.



Koliko su njene veze sa rodnom zemljom blede, najbolje ilustruje podatak da je u Rusiji boravila samo jednom u životu, i to zbog učešća na juniorskom Božićnom kupu za igračice do 14 godina. Kada kaže da se „vraća kući“, ona misli isključivo na prestonicu Češke.

Češka je ovim potezom dobila igračicu vanserijskog potencijala. Oktjabreva je dominirala na pariskom šljakastom grend slemu u juniorskoj konkurenciji, a uporedo beleži i brzi proboj na profesionalnoj sceni.

Trenutno zauzima 403. mesto na zvaničnoj WTA listi, dok joj je najbolji plasman u karijeri bio 280. pozicija. S obzirom na to da češki ženski tenis već godinama unazad važi za jedan od najorganizovanijih i najuspešnijih u Evropi, prelazak talentovane Moskovljanke u njihove redove samo će dodatno učvrstiti tu poziciju i obezbediti im novu uzdanicu za najveće domete