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ZAVRŠEN SASTANAK LAVROVA I RUBIJA: Poznato šta su bile teme razgovora, sve oči uprte u Manilu (VIDEO)

Танјуг

23. 07. 2026. u 08:00 >> 08:48

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SASTANAK ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Marka Rubija završen je u Manili, na marginama samita ASEAN-a, preneo je danas Sputnjik.

ЗАВРШЕН САСТАНАК ЛАВРОВА И РУБИЈА: Познато шта су биле теме разговора, све очи упрте у Манилу (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Brendan Smialowski/Pool Photo via AP)

Razgovori su trajali više od pola sata.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Lavrov obavestio američkog kolegu o situaciji na liniji razdvajanja i naglasio da je dalje naoružavanje Kijeva neprihvatljivo.

 

Šef ruske diplomatije ocenio je i da je neprihvatljiva, kako je navedeno, destabilizujuća politika evropskih zemalja koje nastoje da Rusiji nanesu "strateški poraz".

- Lavrov je ponovo potvrdio spremnost ruske strane za političko-diplomatsko rešavanje sukoba i privrženost predlozima koje je američka strana iznela na sastanku predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa u Enkoridžu, a koje je ruski predsednik prihvatio - navedeno je u saopštenju ruskog ministarstva.

Tokom razgovora razmatrana su i regionalna i međunarodna pitanja, uključujući situaciju u Persijskom zalivu.

Lavrov i Rubio su pozdravili obnovu punog formata kontakata između ruske državne korporacije "Roskosmos" i američke NASA, kao i razvoj međuparlamentarne saradnje i kulturnih veza.

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oto: Tanjug/Brendan Smialowski/Pool Photo via AP)

Posebna pažnja posvećena je normalizaciji uslova za rad diplomatskih misija Rusije i SAD. 

Dve strane dogovorile su nastavak kontakata između ministarstava spoljnih poslova, uključujući saradnju u okviru međunarodnih organizacija.

Prema navodima diplomatskog izvora, inicijator sastanka bila je američka strana.

U ruskoj delegaciji su učestvovali zamenik ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko, direktor Odeljenja za spoljnopolitičko planiranje Aleksej Drobinjin i stalni predstavnik predsednika Rusije pri ASEAN-u Jevgenij Zagajnov.

Američku delegaciju činili su zamenica državnog sekretara za politička pitanja Alison Huker i specijalni izaslanik predsednika SAD Serđo Gor.

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