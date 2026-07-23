ZAVRŠEN SASTANAK LAVROVA I RUBIJA: Poznato šta su bile teme razgovora, sve oči uprte u Manilu (VIDEO)
SASTANAK ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Marka Rubija završen je u Manili, na marginama samita ASEAN-a, preneo je danas Sputnjik.
Razgovori su trajali više od pola sata.
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Lavrov obavestio američkog kolegu o situaciji na liniji razdvajanja i naglasio da je dalje naoružavanje Kijeva neprihvatljivo.
Šef ruske diplomatije ocenio je i da je neprihvatljiva, kako je navedeno, destabilizujuća politika evropskih zemalja koje nastoje da Rusiji nanesu "strateški poraz".
- Lavrov je ponovo potvrdio spremnost ruske strane za političko-diplomatsko rešavanje sukoba i privrženost predlozima koje je američka strana iznela na sastanku predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa u Enkoridžu, a koje je ruski predsednik prihvatio - navedeno je u saopštenju ruskog ministarstva.
Tokom razgovora razmatrana su i regionalna i međunarodna pitanja, uključujući situaciju u Persijskom zalivu.
Lavrov i Rubio su pozdravili obnovu punog formata kontakata između ruske državne korporacije "Roskosmos" i američke NASA, kao i razvoj međuparlamentarne saradnje i kulturnih veza.
Posebna pažnja posvećena je normalizaciji uslova za rad diplomatskih misija Rusije i SAD.
Dve strane dogovorile su nastavak kontakata između ministarstava spoljnih poslova, uključujući saradnju u okviru međunarodnih organizacija.
Prema navodima diplomatskog izvora, inicijator sastanka bila je američka strana.
U ruskoj delegaciji su učestvovali zamenik ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko, direktor Odeljenja za spoljnopolitičko planiranje Aleksej Drobinjin i stalni predstavnik predsednika Rusije pri ASEAN-u Jevgenij Zagajnov.
Američku delegaciju činili su zamenica državnog sekretara za politička pitanja Alison Huker i specijalni izaslanik predsednika SAD Serđo Gor.
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