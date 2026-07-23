"ORMUSKI MOREUZ JE POD NAŠOM KONTROLOM!" Strašna poruka Teherana Americi: Zaplenjeni tankeri, svetu preti naftni haos

KORPUS islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je zaustavio tri tankera za prevoz nafte tokom tranzita kroz Ormuski moreuz.

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- Ormuski moreuz je pod našom kontrolom... i svaki brod koji SAD prevare i koji pokuša da prođe bez koordinacije sa Islamskom Republikom Iran suočiće se sa istom sudbinom - navedeno je u saopštenju IRGC-a, preneo je Rojters.

Ova objava usledila je nakon što su jemenski Huti, saveznici Irana, saopštili da su napali tankere u Crvenom moru, posle ranijih pretnji da će gađati saudijske brodove koji prolaze kroz Bab el-Mandeb, još jedan važan pomorski prolaz.

Podaci o pomorskom saobraćaju pokazuju da se dva velika kineska broda, koja prevoze ukupno četiri miliona barela saudijske nafte, u četvrtak kreću ka Bab el-Mandebu. Milioni barela saudijske nafte dnevno preusmeravaju se ka luci Janbu na obali Crvenog mora kako bi se izbegao Ormuski moreuz.

Ukoliko pošiljke ne budu mogle da prođu kroz južni prolaz Crvenog mora, preostala bi im severna ruta preko Sueckog kanala, što bi produžilo putovanje za nekoliko nedelja i povećalo troškove.

Američki zvaničnici, sadašnji i bivši, upozoravaju da bi pretnje Hutija o uspostavljanju pomorske blokade Saudijske Arabije mogle dodatno da prošire sukob i povećaju pritisak na američke vojne snage.

(Tanjug)