NEK ME UBIJU, PA RUŠE KUĆU: "Novosti" kod jezera Gazivode, gde terorišu Srbe uništavanjem njihove imovine

EVO ih. Mogu samo prvo mene da ubiju, pa da mi sruše ovaj dom, jedini koji imam.

Foto: D. Z.

Drhtavim glasom, dok mu se tresu ruke u kojima drži obaveštenje koje mu je preduzeće "Ibar-Lepenac" prosledilo o rušenju kuće, priča ovo Vukola Tomović (59), koji živi sam u kući u naselju zvanom Kovači iznad jezera Gazivode.

Kaže da pretrne od straha čim začuje zvuk vozila za koja odmah pomisli da su mašine za rušenje kuće. Jer, osim što je, kako su mu saopštili, njegova kuća naredna za rušenje, ovaj čovek objašnjava da je u utorak ispod njegovog doma porušeno desetak objekata i dodaje da je njegovo dvorište bilo prepuno pripadnika tzv. kosovske policije, naoružanih dugim cevima.

Foto: D. Z.

- Sada su mi došli pripadnici Kfora. Neki njihov tim za praćenje. Raspituju se, evo ih u kući - uverava nas Vukola, dok iz dvorišta pokazuje vozilo Kfora iznad puta koji, iz pravca Zubinog Potoka, odnosno brane Gazivode, vodi do njegove kuće.

Tomović ne skriva ogorčenost:

- Drugi krov nad glavom ja nemam, a i pitam se šta ikome smeta moja kuća.

Kaže da je u kuću, koju je sagradio 2011. godine, uložio dosta, a da je nedavno podigao i kredit kako bi je opremio.

- Policija je postavila žutu traku i ne dozvoljava nikom da priđe da snima porušene objekte - pričaju nam rođaci Tomovića koji su došli da posete ovog uplašenog čoveka koji kaže da će svojim životom braniti kuću. Dok podseća da je 5. juna dobio obaveštenje preduzeća "Ibar-Lepenac" o rušenju prizemnog objekta, Tomović naglašava da je uložio žalbu, ali da odgovor na nju nije dobio.

EU: Hitno obustavite KANCELARIJA EU u Prištini izrazila je žaljenje zbog prekjučerašnjeg rušenja kuća na području jezera Gazivode, koje je sprovedeno dok su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku od 15 dana, predviđenom u obaveštenjima javnog preduzeća "Ibar-Lepenac" o napuštanju i raščišćavanju zemljišta, saopšteno je iz te institucije. EU je u objavi na "Fejsbuku" izrazila zabrinutost zbog nepoštovanja zakonom propisanog postupka u ovom, kao i u nekoliko drugih nedavnih slučajeva na severu Kosova od februara ove godine i pozvala na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih iseljenja ili preuzimanja imovine dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem zakonom propisanog postupka, proporcionalnošću, pravom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima.

Kuću je, kaže, gradio uz pomoć prijatelja i lokalnog preduzeća za puteve u kojem je zaposlen. Za plac je potpisao ugovor sa preudzećem "Srbijašume" čiju su imovinu preotele "Šume Kosova". Oni su dalje, tvrde malobrojni meštani zaseoka Kovači, "predali" nadležnost preduzeću "Ibar-Lepenac", koje je pre nekoliko godina uzurpirala Priština.

- Iza Tomovićeve nalazi se još pet-šest kuća i vikendica i oni za sada nisu dobili rešenja o rušenju. Rešenja je dobilo njih 11 od kojih je deset već porušeno, kao i prvobitno kamp "Rezala" sa pet objekata i jedna privatna kuća - pričaju meštani.

Foto: D. Z.

Porušenim objektima juče je bilo nemoguće prići zbog policijske trake, ali i policijskih vozila koja su špartala svim putevima u okolini.

- Više i ne znamo šta rade, gde idu, ali činjenica je da žele da nas zastraše. Najstrašnija su saznanja da im je namera da poruše još 154 objekta uz obalu jezera i u okolnim naseljima. Sve to obrazlažu, navodnom, brigom o ekologiji dok, recimo, na samoj obali Gračaničkog ili Batlavskog jezera ne zabranjuju Albancima da grade velelepne objekte, čak i zgrade. Nažalost, može im se - pričaju ogorčeni meštani zaseoka oko Gazivoda.

Oni rušenje kuća i vikendica u vlasništvu Srba, građenih na privatnim imanjima i posedima "Srbijašuma" sa kojima su sklapali ugovore na više decenija, smatraju novim pogromom i etničkim čišćenjem sa područja koje krasi netaknuta priroda koja izaziva divljenje. Meštani Zubinog Potoka i okoline zato su uvereni da Albanci, koji nikada nisu ovde imali objekte, niti živeli na tom području, hoće da zaposednu ove prirodne resurse. Ekonomske, poput brane i preduzeća "Ibar-Lepenac", već su zauzeli.

Unmik: Pratimo IZ Unmika je za "Kosovo onlajn" rečeno da pažljivo prate dešavanja u vezi sa rušenjem objekata na jezeru Gazivode i da su u kontaktu sa svim relevantnim stranama, uključujući i pogođene osobe, kako bi bolje razumeli situaciju. Naveli su i da podstiču sve relevantne strane da se konstruktivno angažuju, u skladu sa principima proporcionalnosti i nediskriminacije, uz puno poštovanje i doslednu primenu važećeg pravnog okvira.

OEBS: Zakon mora biti jednak za sve

MISIJA OEBS je za "Kosovo onlajn" navela da "pažljivo prati situaciju u vezi sa rušenjem objekata u blizini jezera Gazivode" i da nastavlja da "prati razvoj događaja u koordinaciji sa međunarodnim partnerima".

- Svaka radnja koja utiče na imovinska prava, uključujući rušenje bespravno izgrađenih objekata, mora biti sprovedena strogo u skladu sa važećim zakonskim okvirom, uz puno poštovanje propisanih procedura - piše u odgovoru OEBS u kome se još ističe:

- I dalje je od ključnog značaja da pogođeni pojedinci budu blagovremeno i na odgovarajući način obavešteni o pravnom osnovu za svaku meru preduzetu protiv njihove imovine. Takođe, mora im biti omogućen pristup delotvornim pravnim sredstvima kako bi takve odluke mogli da ospore kroz odgovarajuće upravne i sudske postupke. Vladavina prava, transparentnost i poštovanje propisanih procedura moraju se dosledno i bez izuzetka primenjivati na sve bespravno izgrađene objekte širom Kosova. Mere usmerene protiv bespravne gradnje moraju biti zasnovane na istim pravnim standardima i procesnim garancijama za sve zajednice. Selektivna ili neujednačena primena zakona, bilo stvarna ili percipirana, može da naruši poverenje javnosti i negativno utiče na odnose između zajednica.