Svet

KREMLJ SE HITNO OGLASIO: Rusija stavila svoje pomorske nuklearne snage u punu borbenu gotovost

P. Đurđević

15. 07. 2026. u 15:02

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RUSIJA je stavila svoje pomorske nuklearne snage u stanje pune borbene pripravnosti.

КРЕМЉ СЕ ХИТНО ОГЛАСИО: Русија ставила своје поморске нуклеарне снаге у пуну борбену готовост

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia, GROK veštačka inteligencija Iks

Foto: Tanjug/Shamli Zhumatov/Pool Photo via AP

Saopštenje je dao Nikolaj Patrušev, savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina.

Foto: Printskrin

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