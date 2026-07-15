KREMLJ SE HITNO OGLASIO: Rusija stavila svoje pomorske nuklearne snage u punu borbenu gotovost
RUSIJA je stavila svoje pomorske nuklearne snage u stanje pune borbene pripravnosti.
Saopštenje je dao Nikolaj Patrušev, savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina.
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