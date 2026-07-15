Svet

RUSKA VOJSKA ZATVARA OBRUČ OKO KRASNOG LIMANA: Ukrajincima ostala samo dva-tri kanala snabdevanja

В.Н.

15. 07. 2026. u 16:04

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RUSKI operateri bespilotnih letelica uništavaju preostale kanale snabdevanja Oružanih snaga Ukrajine u Krasnom Limanu, izjavio je komandir posade izviđačkog drona 25. kombinovane armije grupe trupa „Zapad“, poznat pod kodnim imenom „Morjak“.

РУСКА ВОЈСКА ЗАТВАРА ОБРУЧ ОКО КРАСНОГ ЛИМАНА: Украјинцима остала само два-три канала снабдевања

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

„Protivniku su u Krasnom Limanu ostala samo dva do tri načina za dopremanje robe i tehnike“, prenosi njegove reči Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema njegovim navodima, ruski operateri dronova aktivno uništavaju kopnene robotizovane sisteme;

- bespilotna transportna kolica koja prevoze manje količine zaliha;
- teretne bespilotne letelice koje dopremaju manje pošiljke.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

 

On je dodao da značajnu ulogu u uništavanju ukrajinskih ciljeva ima posada sistema „Molnija“, koja deluje u tesnoj koordinaciji sa jedinicama na prvoj liniji fronta
„Imamo i posadu ‘Molnija’, sa kojom smo stalno u kontaktu. Prosleđujemo im informacije, nakon čega oni pogađaju ciljeve. Naš tim deluje od 2024. godine. Momci su veoma iskusni i, verovatno, najbolja posada u vojsci, jer nam stalno dolaze pripadnici drugih jedinica na obuku“, rekao je komandir izviđačkog drona.

Vojnik sa kodnim imenom „Morjak“ poručio je da ruska vojska nastavlja napredovanje, dok se, kako je naveo, ukrajinske snage povlače sa oslobođenih teritorija.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izjavio je 3. jula da se privodi kraju oslobađanje Krasnog Limana u DNR, koji je važan administrativni centar i veliki logistički čvor. Dan kasnije, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da ruske snage u tom području sprovode čišćenje terena i razminiranje.

(Sputnjik)

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