Svet

EDIJU RAMI POZLILO? Drama u Parizu tokom parade povodom Dana pada Bastilje (VIDEO)

В.Н.

14. 07. 2026. u 11:49

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PREMIJERU Albanije Ediju Rami, prema onome što se moglo videti tokom prenosa, verovatno je pozlilo za vreme velike vojne parade u Parizu, organizovane povodom Dana pada Bastilje.

ЕДИЈУ РАМИ ПОЗЛИЛО? Драма у Паризу током параде поводом Дана пада Бастиље (ВИДЕО)

Foto: Youtube printscreen/Ap

Dok su međunarodni zvaničnici na svečanoj tribini stajali, Rama je ostao na svom mestu i nekoliko trenutaka proveo sedeći. Kasnije je pokušao da ustane, a u tome mu je pomogla supruga Linda Rama, koja se nalazila neposredno iza njega.

Za sada nema zvaničnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju, niti je poznato šta je izazvalo slabost. Rama je nakon pomoći supruge uspeo da se pridruži ostalim zvaničnicima i nastavi da prati ceremoniju.

Paradi na Jelisejskim poljima prisustvuje veliki broj šefova država i vlada, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

 

Vučić u prvom redu svečane tribine

Predsednik Srbije sedi u prvom redu, između premijera Velike Britanije Kira Starmera, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa.

Vučića su po dolasku na Trg Konkord dočekali francuski premijer Sebastijan Lekorni, ministar za Evropu i spoljne poslove Žan-Noel Baro, ministarka oružanih snaga Katrin Votran, ministar ekonomije, finansija i industrijskog, energetskog i digitalnog suvereniteta Rolan Leskir, kao i supruga francuskog predsednika Brižit Makron.

Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Francuske. Vučić je na svečanosti jedini predstavnik države koja nije članica Evropske unije, NATO-a niti Koalicije voljnih.

(Srbija Danas)

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