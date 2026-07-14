uživoPREDSEDNIK SE OGLASIO IZ PARIZA: Vučić na vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje; Sve oči uprte u Francusku (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje tradicionalnoj vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje.
Oglasio se predsednik iz Pariza
Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske – Dana pada Bastilje.
Prizori iz Pariza
Kakva čast, predsednik u prvom redu!
Predsednik Vučić na paradi sedi u prvom redu, između Kira Starmera, premijera Velike Britanije, i Nikosa Hristodulidisa, predsednika Kipra.
Vučić stigao na Trg Konkord
Vučića su na Trgu Konkord dočekali predsednik Vlade Francuske Sebastijan Lekorni, ministar za Evropu i spoljne poslove Žan-Noel Baro, ministarka oružanih snaga Katrin Votran, ministar ekonomije, finansija i industrijskog, energetskog i digitalnog suvereniteta Rolan Leskir i supruga predsednika Francuske Brižit Makron.
Paradi prisustvuje veliki broj međunarodnih zvaničnika, šefova država i vlada, a predsednik Srbije pratiće paradu iz prvog reda na svečanoj tribini.
Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske.
Vučić na svečanosti jedini predstavlja zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih.
Kako se navodi na sajtu Ministarstva odbrane Francuske, na paradi će učestvovati 6.686 francuskih vojnika, 315 vozila, 98 aviona, 33 helikoptera, kao i Konjički puk Republikanske garde.
Vojnom paradom Francuska ove godine obeležava i 400 godina od osnivanja franuske mornarice. Ovogodišnja parada nosi poruku "strateškog buđenja Evrope".
Dan Republike Francuske obeležava se u znak sećanja na početak Francuske revolucije i pad Bastilje 14. jula 1789. godine. Francuska 14. jul kao Dan Republike slavi od 1880. godine, kada ga je kao Nacionalni praznik zvanično proglasio tada Parlament Treće Francuske Republike.
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