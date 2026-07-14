HRVATI PUCAJU OD MUKE: Ne mogu da podnesu čast koja je Vučiću i Srbiji ukazana u Parizu (FOTO)
HRVATI danas pucaju od muke jer je Francuska predvođena Emanuelom Makronom našoj zemlji i predsedniku Aleksandru Vučiću učinila veliku čast stavivši ga da sedi u prvom redu tokom velike vojne parade povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje.
Naime, kako piše hrvatski Večernji list izveštavajući o ovom događaju u koji su uprte sve oči sveta, "Francuzi su "počastili" Srbe. Vučić je u prvom redu".
- Počela velika vojna parada u Parizu. Francuzi "počastili" Srbe. Vučić je u prvom redu - glasi ceo naslov na ovom hrvatskom portalu.
Večernji list potom i u tekstu poseban akcenat stavlja na mesto koje je dobio predsednik Srbije, posebno naglašavajući da hrvatski premijer Andrej Plenković sedi iza njega.
- Paradi u Parizu prisustvuje i srpski predsednik Aleksandar Vučić, koji sedi u prvom redu između britanskog premijera Kira Starmera i kiparskog predsednika Nikosa Hristodulidesa. U njegovoj neposrednoj blizini nalaze se i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i finski predsednik Aleksander Stub, dok hrvatski premijer Andrej Plenković sedi u drugom redu - zakukao je Večernji list.
Takođe, ovaj medij je naglasio i da Vučić u Pariz došao na poziv Emanuela Makrona, kao i da je prvi predsednik Srbije koji prisustvuje francuskoj vojnoj paradi.
Pogledajte u odvojenoj vesti gde sedi predsednik Vučić, ali i šta je on izjavio povodom časti koju je Francuska ukazala njemu i Srbiji.
(Informer)
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