Svet

UKRAJINSKA ARMIJA PRED POTPUNIM UNIŠTENJEM: Rusi taktikom iscrpljivanja Ukrajince u Krasnom Limanu bacili na kolena

Симеуновић А. Милош

08. 07. 2026. u 16:45

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UKRAJINSKE oružane snage u Krasnom Limanu su potpuno iscrpljene, a ruske trupe uništavaju njihovu celu logistiku, izvestio je Tobol, komandant 19. tenkovskog puka 25. kombinovane armije grupe snaga „Zapad“.

УКРАЈИНСКА АРМИЈА ПРЕД ПОТПУНИМ УНИШТЕЊЕМ: Руси тактиком исцрпљивања Украјинце у Красном Лиману бацили на колена

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

 - Neprijatelj je već potpuno iscrpljen, prema mojim i izviđanjima divizije. Glavne arterije su već blokirane, što znači da se potpuno uništavaju. Imaju mnogo problema, posebno sa logistikom, jer smo im potpuno prekinuli sve logističke rute - citiralo je Tobolove reči rusko Ministarstvo odbrane, prenele su RIA Novosti. 

On je napomenuo da borci jedinice „Zapad“ selektivno čiste preostale neprijateljske snage, dok civili ostaju u gradu.

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