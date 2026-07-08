UKRAJINSKA ARMIJA PRED POTPUNIM UNIŠTENJEM: Rusi taktikom iscrpljivanja Ukrajince u Krasnom Limanu bacili na kolena
UKRAJINSKE oružane snage u Krasnom Limanu su potpuno iscrpljene, a ruske trupe uništavaju njihovu celu logistiku, izvestio je Tobol, komandant 19. tenkovskog puka 25. kombinovane armije grupe snaga „Zapad“.
- Neprijatelj je već potpuno iscrpljen, prema mojim i izviđanjima divizije. Glavne arterije su već blokirane, što znači da se potpuno uništavaju. Imaju mnogo problema, posebno sa logistikom, jer smo im potpuno prekinuli sve logističke rute - citiralo je Tobolove reči rusko Ministarstvo odbrane, prenele su RIA Novosti.
On je napomenuo da borci jedinice „Zapad“ selektivno čiste preostale neprijateljske snage, dok civili ostaju u gradu.
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