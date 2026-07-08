Svet

KRVAVI NAPAD U NEMAČKOJ ŠKOLI IZVRŠIO HRVATSKI DRŽAVLJANIN: Tinejdžer (16) teško ranio dve devojčice, policija otkrila njegovu mračnu prošlost

Ana Đokić

08. 07. 2026. u 17:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BAVARSKI ministar unutrašnjih poslova Joahim Herman izjavio je da je osumnjičeni tinejdžer ranije bio na psihijatrijskom lečenju, javlja nemački RTL.

КРВАВИ НАПАД У НЕМАЧКОЈ ШКОЛИ ИЗВРШИО ХРВАТСКИ ДРЖАВЉАНИН: Тинејџер (16) тешко ранио две девојчице, полиција открила његову мрачну прошлост

Foto: Printscreen/Iks/ Confidential Post

Kako je naveo, istraga je i dalje u toku i zbog toga nadležni za sada ne mogu da saopšte više informacija o motivu napada niti o okolnostima koje su mu prethodile.

Istražuje se da li je napadač bivši učenik

Prema rečima Hermana, postoje naznake da je šesnaestogodišnji osumnjičeni bivši učenik škole, ali ta informacija još nije zvanično potvrđena.

Ministar je dodao da je tinejdžer možda i ranije bio poznat policiji zbog upućivanja pretnji, ali je naglasio da se i taj podatak tek proverava.

- Sve okolnosti sada se detaljno istražuju - rekao je Herman.

Napadač je hrvatski državljanin

Za sada nije utvrđeno da li je osumnjičeni poznavao dve teško povređene devojke ili su one slučajno postale njegove žrtve.

- Moramo da utvrdimo da li je postojala neka posebna veza sa žrtvama ili ih je jednostavno slučajno sreo - rekao je bavarski ministar unutrašnjih poslova.

Herman je potvrdio i da šesnaestogodišnjak ima hrvatsko državljanstvo i da je do nedavno živeo sa roditeljima.

Policija nastavlja istragu, dok se očekuje da će više informacija o motivu i toku napada biti poznato nakon prikupljanja svih dokaza i saslušanja svedoka.

Šta se do sada zna o napadu u školi u Bavarskoj?

Incident se dogodio u Gimnaziji Velfen u gradu Šongau, u nemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, kada je napadač upao u školu i napao više osoba. Policija je ubrzo opkolila školu i uhapsila osumnjičenog, a prema dosadašnjim informacijama, nema naznaka da je u napadu učestvovao još neko.

Osumnjičeni ima 16 godina, a bavarski ministar unutrašnjih poslova Joahim Herman izjavio je da je, prema prvim saznanjima, bio naoružan nožem i vatrenim oružjem. Ipak, nemačka novinska agencija prenela je da vatreno oružje za sada nije pronađeno, iako je na licu mesta otkrivena municija.

U napadu su teško povređene najmanje dve trinaestogodišnje devojčice, koje su prevezene u bolnicu. Policija je saopštila da njihove povrede više nisu opasne po život, a pretpostavlja se da su učenice škole.

Tokom intervencije na terenu je bio angažovan veliki broj policajaca, dok je građanima savetovano da izbegavaju područje oko škole. U akciji spasavanja učestvovalo je i šest medicinskih helikoptera, od kojih su četiri bila iz sastava ADAC-a.

Za roditelje i članove porodica učenika otvoren je informativni centar u lokalnoj vatrogasnoj stanici, gde mogu da dobiju najnovije informacije o incidentu i stanju dece.

(RTL)

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

STRAH OD RUSIJE PRED NATO SAMIT: Evropa sprema Istočni štit od Finske do Rumunije - posebno ih brine Ahilova peta
Svet

0 0

STRAH OD RUSIJE PRED NATO SAMIT: Evropa sprema "Istočni štit" od Finske do Rumunije - posebno ih brine "Ahilova peta"

EVROPSKI reporteri obišli su tri najizloženija dela istočne granice Evrope: šumovitu granicu Finske sa Rusijom, utvrđenu poljsku granicu prema Kalinjingradu i Belorusiji, kao i ranjivi deo Litvanije kod Suvalskog koridora - kako bi procenili koliko su države na prvoj liniji NATO spremne za mogućnost da Moskva napadne Alijansu. Ono što su zatekli, uoči ključnog samita NATO u Ankari ove nedelje, je da kontinent ubrzano utvrđuje svoje istočne granice.

07. 07. 2026. u 10:25

SPAVAO BIH S NJOM I OŽENIO JE! Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
Svet

0 0

"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava

AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.

06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HALID OTKRIO BOLNU ISTINU: Plaćao alimentaciju, a onda saznao da dete možda nije njegovo

HALID OTKRIO BOLNU ISTINU: Plaćao alimentaciju, a onda saznao da dete možda nije njegovo