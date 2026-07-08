KRVAVI NAPAD U NEMAČKOJ ŠKOLI IZVRŠIO HRVATSKI DRŽAVLJANIN: Tinejdžer (16) teško ranio dve devojčice, policija otkrila njegovu mračnu prošlost

BAVARSKI ministar unutrašnjih poslova Joahim Herman izjavio je da je osumnjičeni tinejdžer ranije bio na psihijatrijskom lečenju, javlja nemački RTL.

Foto: Printscreen/Iks/ Confidential Post

Kako je naveo, istraga je i dalje u toku i zbog toga nadležni za sada ne mogu da saopšte više informacija o motivu napada niti o okolnostima koje su mu prethodile.

Istražuje se da li je napadač bivši učenik

Prema rečima Hermana, postoje naznake da je šesnaestogodišnji osumnjičeni bivši učenik škole, ali ta informacija još nije zvanično potvrđena.

Ministar je dodao da je tinejdžer možda i ranije bio poznat policiji zbog upućivanja pretnji, ali je naglasio da se i taj podatak tek proverava.

- Sve okolnosti sada se detaljno istražuju - rekao je Herman.

BREAKING:



Several people wounded in a mass-attack at a high school in Bavaria, Germany.



The attack took place at the Welfen-Gymnasium in Schongau. pic.twitter.com/5aleyufspI — Visegrád 24 (@visegrad24) July 8, 2026

Napadač je hrvatski državljanin

Za sada nije utvrđeno da li je osumnjičeni poznavao dve teško povređene devojke ili su one slučajno postale njegove žrtve.

- Moramo da utvrdimo da li je postojala neka posebna veza sa žrtvama ili ih je jednostavno slučajno sreo - rekao je bavarski ministar unutrašnjih poslova.

Herman je potvrdio i da šesnaestogodišnjak ima hrvatsko državljanstvo i da je do nedavno živeo sa roditeljima.

Policija nastavlja istragu, dok se očekuje da će više informacija o motivu i toku napada biti poznato nakon prikupljanja svih dokaza i saslušanja svedoka.

JUST IN - School stabbing at Das Welfen-Gymnasium in Schongau, Bavaria, Germany. Multiple people stabbed, suspect in custody. pic.twitter.com/UnNKL36v1W — Confidential Post (@C_Post_News) July 8, 2026

Šta se do sada zna o napadu u školi u Bavarskoj?

Incident se dogodio u Gimnaziji Velfen u gradu Šongau, u nemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, kada je napadač upao u školu i napao više osoba. Policija je ubrzo opkolila školu i uhapsila osumnjičenog, a prema dosadašnjim informacijama, nema naznaka da je u napadu učestvovao još neko.

Osumnjičeni ima 16 godina, a bavarski ministar unutrašnjih poslova Joahim Herman izjavio je da je, prema prvim saznanjima, bio naoružan nožem i vatrenim oružjem. Ipak, nemačka novinska agencija prenela je da vatreno oružje za sada nije pronađeno, iako je na licu mesta otkrivena municija.

U napadu su teško povređene najmanje dve trinaestogodišnje devojčice, koje su prevezene u bolnicu. Policija je saopštila da njihove povrede više nisu opasne po život, a pretpostavlja se da su učenice škole.

Tokom intervencije na terenu je bio angažovan veliki broj policajaca, dok je građanima savetovano da izbegavaju područje oko škole. U akciji spasavanja učestvovalo je i šest medicinskih helikoptera, od kojih su četiri bila iz sastava ADAC-a.

Za roditelje i članove porodica učenika otvoren je informativni centar u lokalnoj vatrogasnoj stanici, gde mogu da dobiju najnovije informacije o incidentu i stanju dece.

(RTL)