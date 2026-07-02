EVROPLJANIMA TROŠAK, NAMA MOŽDA PRILIKA: EU od juče carini jeftinu kinesku robu sa dodatna tri evra, za Srbiju nova pravila ne važe

Evropska unija od juče svaku malu nabavku sa platformi za masovnu i jeftinu prodaju preko mreže, kao što su "Šin", "Temu" ili "Ali Ekspres" carini sa tri evra.

Foto: Goran Čvorović

To je još jedan u nizu elemenata "trgovinskog rata" koji se vodi s Kinom, ali i mera u cilju zaštite potrošača od, kako se ovde ističe, često nekvalitetne robe "za brzu i kratku upotrebu".

Ova mera ne važi za Srbiju, naši kupci za sada nemaju razloga da se pribojavaju dodatnih troškova imajući u vidu da nismo članica EU, što s jedne strane otvara nove mogućnosti, ali s druge stvara pravni jaz kome ćemo kad-tad morati da se priklonimo, ukoliko nameravamo da nastavimo evropski put.

Od juče, EU carini svaku vrstu robe koja se nalazi u pošiljci sa ovih platformi u ukupnoj vrednosti ispod 150 evra. To konkretno znači da svaki žitelj EU koji preko pomenutih mreža naruči jednu majicu ili par cipela, treba da plati dodatnih 6 evra. U slučaju da naruči samo jednu vrstu proizvoda, na primer deset ili petnaest majica, platiće 3. Od novembra, dažbine će se popeti na 5 evra. Protivnici ove mere ističu da se na taj način samo još više podstiče kupovina ove robe, jer će se verovatno razrađivati lanci koji će obuhvatati narudžbine veće od navedenog limita.

Kina već pokušava da premosti ovaj problem, otvaranjem velikih skladišta u Poljskoj, Češkoj, Nemačkoj i Mađarskoj. U Poljskoj, "Šin" je, na primer, predvideo mega-magacin površine od čak 740.000 kvadrata. Pošiljke koje će tu stizati su daleko vrednije od 150 evra, dopremaju se kontejnerima, pa samim tim ne podležu novoj meri, a pošto će ih kupci nabavljati direktno s prostora EU, takođe ne bi trebalo da budu podvrgnuti novoj dažbini. Ovaj sistem, ipak, tek treba da se razradi.

U svemu tome i Srbija bi, kao i druge zemlje koje nisu članice EU, mogla da ima priliku za nova ulaganja. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ukinuo je ili značjano smanjio carine između naše zemlje i EU, ali samo za robu sa preferencijalnim poreklom iz Srbije ili EU, što znači da, ako je proizvod napravljen u Kini, pa samo prođe kroz Srbiju, tu bude uskladišten ili prepakovan, ne postaje srpski proizvod, te njegovo poreklo ostaje kinesko i pri ulasku u EU ne može da koristi pogodnosti iz SSP. Zbog toga bi eventualna kineska roba poslata iz Srbije kupcu na teritoriji EU, i dalje bila roba iz treće zemlje.

Ali, s druge strane, ako bi kineske kompanije prebacile deo proizvodnje ili završne prerade u Srbiju, to bi sasvim promenilo ugao, pa bi nova pravila EU tako posredno mogla da podstaknu veća kineska ulaganja u našoj zemlji.

Goran ČVOROVIĆ

Antrfile: "BAJ-PAS" PREKO BELGIJE

FRANCUZI su još u martu uveli svoju taksu na "fast proizvode" u visini od 2 evra, zašta su kupci preko interneta odmah pronašli način kako to da izbegnu. Naručivali su robu preko okolnih zemalja, poput Belgije, pa je taksa francuskoj državi donela samo 2,3 miliona, što je 14 puta manje od previđene sume.