PARTIZAN OVO NIJE MOGAO DA PARIRA: Crno-beli hteli nekadašnjeg fudbalera Fulama, a onda je Zvezda izvadila milione!
BOMBA!
Crvena zvezda zainteresovana je za krilnog igrača Železničara Silvestera Džaspera, navodi “Maxbet sport“.
Kako se navodi, srpski šampion je spreman da izdvoji preko 2.000.000 evra uz procente od naredne prodaje za 25-godišnje krilo Pančevaca, koje je izabrano u idelanu postavu Superlige za prethdonu sezonu. Zvezda želi da što pre završi ovaj transfer, kako bi računala na Nigerijca sa bugarskim pasošem već u početnim izazovima nove sezone.
Džasper je za Železničar prošle sezone odigrao 32 utakmice, uz učinak od 7 golova i 6 asistencija.
Ipak, Zvezda neće imati lak zadatak, jer je za Džaspera navodno pre dvadesetak stigla i ponuda vredna 2.700.000 evra iz Rusije, ali je on još uvek igrač Pančevaca.
Zanimljivo da je interesovanje za njega pokazao i Partizan, ali se izgleda već u početnoj fazi pregovora došlo do zaključka da je u ovom momentu nemoguća misija za crno-bele.
Džasper je rođen u Londonu i ponikao u Fulamu, a u Železničar je stigao pre dve godine iz poljskog Slaska.
Preporučujemo
IZ BARSELONE PRAVAC U ZAGREB! Dinamo doveo pakleno pojačanje
02. 07. 2026. u 04:45
GOTOVO JE! Bosna i Hercegovina izbačena sa Mundijala
02. 07. 2026. u 01:10 >> 04:18
NIKO KAO EDIN DžEKO! Napadač Bosne i Hercegovine ispispao istoriju Svetskog prvenstva
02. 07. 2026. u 03:10
CEO VIMBLDON JE ZATEČEN! Evo šta je Novak Đoković uradio "nesrećnoj" devojci (VIDEO)
02. 07. 2026. u 00:27 >> 02:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAVIJAČI U ČETIRI UJUTRU ČEKALI SELEKTORA DA SE OBRAČUNAJU! Haos zbog ispadanja sa Mundijala (VIDEO)
Reprezentacija Južne Koreje doživela je neuspeh na Mundijalu pošto nije prošla grupu, što je razbesnelo njihove navijače.
30. 06. 2026. u 15:24
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
JEZIV SNIMAK IZ HRVATSKE, DEVOJKE VIKALE: "Ne u autobus, ne!"
DRUŠTVENIM mrežama kruži snimak koji prikazuje zabrinjavajuću vožnju vozača kamiona.
30. 06. 2026. u 11:05
Komentari (0)