PARTIZAN OVO NIJE MOGAO DA PARIRA: Crno-beli hteli nekadašnjeg fudbalera Fulama, a onda je Zvezda izvadila milione!

BOMBA!

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Crvena zvezda zainteresovana je za krilnog igrača Železničara Silvestera Džaspera, navodi “Maxbet sport“.

Kako se navodi, srpski šampion je spreman da izdvoji preko 2.000.000 evra uz procente od naredne prodaje za 25-godišnje krilo Pančevaca, koje je izabrano u idelanu postavu Superlige za prethdonu sezonu. Zvezda želi da što pre završi ovaj transfer, kako bi računala na Nigerijca sa bugarskim pasošem već u početnim izazovima nove sezone.

Džasper je za Železničar prošle sezone odigrao 32 utakmice, uz učinak od 7 golova i 6 asistencija.

Ipak, Zvezda neće imati lak zadatak, jer je za Džaspera navodno pre dvadesetak stigla i ponuda vredna 2.700.000 evra iz Rusije, ali je on još uvek igrač Pančevaca.

Zanimljivo da je interesovanje za njega pokazao i Partizan, ali se izgleda već u početnoj fazi pregovora došlo do zaključka da je u ovom momentu nemoguća misija za crno-bele.

Džasper je rođen u Londonu i ponikao u Fulamu, a u Železničar je stigao pre dve godine iz poljskog Slaska.