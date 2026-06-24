(UVB-76) SIGNALI KOJI NEMAJU OBJAŠNJENJE: Nova misterija iz Rusije
RUSKA radio stanica UVB-76, poznata i kao "Radio stanica Sudnjeg dana", emitovala je danas dve nove poruke.
Prema podacima Telegram kanala "UVB-76 Logi", koji prati aktivnost stanice, prvi signal Radija Sudnjeg dana zabeležen je u 9.11 po moskovskom vremenu i sadržao je reč "Amilovkus", prenela je RIA Novosti.
Pet minuta kasnije, u 9.16, emitovan je drugi signal - "Rđanje".
UVB-76 je vojna radio stanica koja datira iz 1970-ih godina i poznata je po kontinuiranom emitovanju monotonog zvučnog signala, zbog čega je u javnosti često nazivaju "Zujalica".
Povremeno se u njenom programu pojavljuju kratke šifrovane poruke, koje godinama izazivaju interesovanje i spekulacije o njenoj nameni, ističe ruska agencija.
Stanica je godinama predmet brojnih spekulacija - govorilo se da služi za obaveštajnu komunikaciju, da je deo sistema za aktiviranje nuklearnog odgovora, a ima i teorija da komunicira sa vanzemaljcima.
(RIA Novosti)
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