Svet

(UVB-76) SIGNALI KOJI NEMAJU OBJAŠNJENJE: Nova misterija iz Rusije

D.D.

24. 06. 2026. u 13:47

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RUSKA radio stanica UVB-76, poznata i kao "Radio stanica Sudnjeg dana", emitovala je danas dve nove poruke.

(УВБ-76) СИГНАЛИ КОЈИ НЕМАЈУ ОБЈАШЊЕЊЕ: Нова мистерија из Русије

Great work / Alamy / Profimedia

Prema podacima Telegram kanala "UVB-76 Logi", koji prati aktivnost stanice, prvi signal Radija Sudnjeg dana zabeležen je u 9.11 po moskovskom vremenu i sadržao je reč "Amilovkus", prenela je RIA Novosti.

Pet minuta kasnije, u 9.16, emitovan je drugi signal - "Rđanje".

UVB-76 je vojna radio stanica koja datira iz 1970-ih godina i poznata je po kontinuiranom emitovanju monotonog zvučnog signala, zbog čega je u javnosti često nazivaju "Zujalica".

Povremeno se u njenom programu pojavljuju kratke šifrovane poruke, koje godinama izazivaju interesovanje i spekulacije o njenoj nameni, ističe ruska agencija.

Stanica je godinama predmet brojnih spekulacija - govorilo se da služi za obaveštajnu komunikaciju, da je deo sistema za aktiviranje nuklearnog odgovora, a ima i teorija da komunicira sa vanzemaljcima. 

(RIA Novosti)

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