VATRA GUTA SVE PRED SOBOM VEĆ 16 SATI: Brojni vatrogasci na terenu, saobraćaj obustavljen (VIDEO)
VELIKI požar koji je izbio u fabrici plastike u oblasti Votanikos u Grčkoj gori više od 16 sati, saopštile su jutros grčke vlasti.
Kako je preneo ERT, vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrom koja se održava zbog velike količine zapaljivog materijala uskladištenog u fabričkom kompleksu.
Akciju gašenja vatre dodatno otežava urušavanje dela krova zgrade zbog visokih temperatura, što povećava rizik za vatrogasce na terenu.
U požaru niko nije povređen.
Jutros je došlo do ponovnog razbuktavanja vatre u jednom od skladišta, zbog čega su vatrogasne snage dodatno angažovane kako bi sprečile širenje požara.
Zbog sagorevanja plastičnih materijala, vazduh u širem području je zagađen, pa su vlasti pozvale građane, posebno starije osobe i one sa respiratornim tegobama, da ograniče kretanje na otvorenom i drže zatvorene prozore.
Saobraćajna policija je, zbog ponovnog izbijanja požara i intervencije vatrogasaca, privremeno obustavila saobraćaj u ulici Orfeos, na delu od ulice Agias Anis prema aveniji Kifisos u oblasti Egaleo. Uzrok požara za sada nije poznat.
Istraga je u toku.
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