Svet

VATRA GUTA SVE PRED SOBOM VEĆ 16 SATI: Brojni vatrogasci na terenu, saobraćaj obustavljen (VIDEO)

Танјуг

24. 06. 2026. u 08:54

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VELIKI požar koji je izbio u fabrici plastike u oblasti Votanikos u Grčkoj gori više od 16 sati, saopštile su jutros grčke vlasti.

ВАТРА ГУТА СВЕ ПРЕД СОБОМ ВЕЋ 16 САТИ: Бројни ватрогасци на терену, саобраћај обустављен (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/DW News

Kako je preneo ERT, vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrom koja se održava zbog velike količine zapaljivog materijala uskladištenog u fabričkom kompleksu.

Akciju gašenja vatre dodatno otežava urušavanje dela krova zgrade zbog visokih temperatura, što povećava rizik za vatrogasce na terenu.

U požaru niko nije povređen.

Jutros je došlo do ponovnog razbuktavanja vatre u jednom od skladišta, zbog čega su vatrogasne snage dodatno angažovane kako bi sprečile širenje požara.

Zbog sagorevanja plastičnih materijala, vazduh u širem području je zagađen, pa su vlasti pozvale građane, posebno starije osobe i one sa respiratornim tegobama, da ograniče kretanje na otvorenom i drže zatvorene prozore.

Saobraćajna policija je, zbog ponovnog izbijanja požara i intervencije vatrogasaca, privremeno obustavila saobraćaj u ulici Orfeos, na delu od ulice Agias Anis prema aveniji Kifisos u oblasti Egaleo. Uzrok požara za sada nije poznat.

Istraga je u toku.

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