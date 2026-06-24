TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.

Foto: Daniel Torok/White House / Zuma Press / Profimedia

Naredba 13219 je produžena da bi se odgovorilo na neuobičajenu i vanrednu pretnju nacionalnoj bezbednosti i spoljnoj politici SAD koju predstavljaju aktivnosti osoba koje učestvuju, pomažu, sponzorišu ili podržavaju ekstremističko nasilje u Severnoj Makedoniji i drugim delovima regiona Zapadnog Balkana, ili aktivnosti kojima se ometa sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma u BiH ili Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10. juna 1999. godine na KiM.

Tramp je tu naredbu kasnije izmenio izvršnom naredbom 13304 od 28. maja 2003. godine, kako bi preduzeo dodatne mere u vezi sa određenim aktivnostima koje ometaju sprovođenje, između ostalog, Ohridskog okvirnog sporazuma iz 2001. godine, koji se odnosi na Severnu Makedoniju.

Dana 8. juna 2021. godine, predsednik SAD je potpisao izvršnu naredbu 14033, kojom je proširen obim vanrednog stanja proglašenog izvršnom naredbom 13219, uz ocenu da situacija na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Albanije (Zapadni Balkan) tokom prethodne dve decenije, uključujući podrivanje posleratnih sporazuma i institucija nakon raspada bivše SFRJ, kao i široko rasprostranjenu korupciju u različitim vladama i institucijama regiona, usporava napredak ka efikasnom i demokratskom upravljanju i punoj integraciji u transatlantske institucije, predstavljajući time neuobičajenu i vanrednu pretnju nacionalnoj bezbednosti i spoljnoj politici SAD.

Dana 8. januara 2025. godine, američki predsednik je potpisao izvršnu naredbu 14140, imajući u vidu događaje na Zapadnom Balkanu, uključujući kontinuirane pokušaje pojedinaca da ospore suverenitet i teritorijalni integritet država regiona, podrivanje posleratnih sporazuma i institucija, ozbiljnu korupciju koja narušava vladavinu prava i poverenje u demokratsko upravljanje, kao i izbegavanje sankcija vlade SAD.

Aktivnosti osoba koje ugrožavaju mir i međunarodne napore za stabilizaciju Zapadnog Balkana, uključujući akte ekstremističkog nasilja i opstruktivne aktivnosti, kao i stanje u regionu koje usporava napredak ka efikasnom i demokratskom upravljanju i punoj integraciji u transatlantske institucije i dalje predstavljaju neuobičajenu i vanrednu pretnju nacionalnoj bezbednosti i spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država, navedeno je u dokumentu.

Iz tog razloga, vanredno stanje proglašeno izvršnom naredbom 13219 u vezi sa Zapadnim Balkanom, na osnovu koje su kasnije preduzete dodatne mere izvršnom naredbom 13304, čiji je obim proširen izvršnom naredbom 14033, i na osnovu koje su uvedene dodatne mere izvršnom naredbom 14140, mora ostati na snazi i nakon 26. juna 2026. godine. Stoga je, u skladu sa odeljkom 202(d) Zakona o nacionalnim vanrednim stanjima (50 U.S.C. 1622(d)), američki predsednik produžio za još godinu dana vanredno stanje proglašeno izvršnom naredbom 13219 u vezi sa Zapadnim Balkanom.

Trampov prethodnik, Džozef Bajden je 8. januara 2025. godine produžio ovu uredbu.

(Tanjug)