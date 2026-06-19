MAĐAR LJUT NA EVROPU: Ubrzano članstvo Ukrajine u EU nepravedno

MAĐARSKI premijer Peter Mađar rekao je da bi ubrzano članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji "bilo nepravedno" prema zemljama Zapadnog Balkana i da "mađarska vlada nije jedina koja se ne slaže sa otvaranjem drugih klastera".

Foto: Profimedija/Sputnjik/Ekaterina Chesnokova

On je uoči sastanka Evropskog saveta u Briselu u četvrtak naglasio da je u razgovorima sa evropskim zvaničnicima posebno bilo reči o dinamici proširenja EU, pri čemu se otvoreno razmatra odnos prema zemljama Zapadnog Balkana i Ukrajini, kao i potreba da se proces vodi "na osnovu učinka i ispunjenih kriterijuma", prenosi mađarski portal Telex.

- Mi smo za proces zasnovan na rezultatima, a ne za ubrzano političko pristupanje bez jasnih kriterijuma - rekao je on, dodajući da je važno da se u procesu proširenja očuva kredibilitet same Evropske unije.

Kako je naveo, među državama članicama i dalje postoje različiti stavovi o dinamici i tempu približavanja Ukrajine Evropskoj uniji. Mađar je upozorio da se ne sme zanemariti činjenica da su zemlje Zapadnog Balkana već godinama u procesu pregovora.

Prema njegovim rečima, Mađarska smatra da EU ne bi trebalo da ubrzava proces za pojedine kandidate na račun drugih koji već duže vreme čekaju napredak u pregovorima.

- Ne možemo zaobići Zapadni Balkan u korist drugačijeg modela proširenja, to ne bi bilo ni pošteno ni pragmatično - istakao je on.

Mađar je ocenio da je "malo verovatno" da će se oko svega složiti sa ostalim državama članicama, ali da je posvećen zastupanju interesa mađarskog naroda u svakoj diskusiji.

- Predstavljaćemo Mađarsku drugačije. Nećemo se boriti samo zbog borbe; bilo da se ovde oko nečega saglasimo ili stavimo veto, to neće biti iz razloga domaće politike ili stranačke politike, već isključivo na osnovu mađarskog interesa - istakao je.

Mađar je poručio i da će Mađarska nastaviti da učestvuje u svim diskusijama o ključnim temama evropske politike, uključujući budžet EU, konkurentnost, odnose sa Kinom i bezbednosnu situaciju u svetu.

Prema njegovim rečima, očekuje se da će naredni meseci biti ključni za definisanje novog višegodišnjeg finansijskog okvira EU, kao i za nastavak pregovora o proširenju, gde će, kako je naveo, "morati da se postigne kompromis među 27 država članica".

Mađar je u Briselu imao niz sastanaka sa evropskim liderima, uključujući i razgovor sa predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom.

(Tanjug)

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