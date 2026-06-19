Svet

PESKOV OČITAO LEKCIJU EVROPI: Zabluda je da sa Rusijom možete da se razgovarate sa pozicije sile

P. Đurđević

19. 06. 2026. u 13:49

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RUSIJA je otvorena za razgovore sa Evropom, ali Evropljani su u zabludi ako misle da sa Rusijom može da se razgovara sa pozicija sile, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ ОЧИТАО ЛЕКЦИЈУ ЕВРОПИ: Заблуда је да са Русијом можете да се разговарате са позиције силе

foto: Pavel Byrkin / Sputnik / Profimedia

On je rekao da će Rusija biti otvorena za dijalog ukoliko se u Evropi zaista pojave snage koje shvataju neophodnost dijaloga s Moskvom bez ultimatuma, preneo je Sputnjik.

- Razgovori sa pozicija sile neće dovesti ni do čega - naveo je Peskov, dodajući da je takav stav posledica "gluposti evropskih političara".

Peskov je pozvao EU da se upozna sa stvarnim stanjem u sukobu u Ukrajini. Podsetio je da nije Rusija bila ta koja je inicirala da se prekinu odnosi sa EU.

Istakao je da je Rusija spremna za pregovore o Ukrajini.

(Tanjug)

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