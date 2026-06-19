PESKOV OČITAO LEKCIJU EVROPI: Zabluda je da sa Rusijom možete da se razgovarate sa pozicije sile
RUSIJA je otvorena za razgovore sa Evropom, ali Evropljani su u zabludi ako misle da sa Rusijom može da se razgovara sa pozicija sile, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je rekao da će Rusija biti otvorena za dijalog ukoliko se u Evropi zaista pojave snage koje shvataju neophodnost dijaloga s Moskvom bez ultimatuma, preneo je Sputnjik.
- Razgovori sa pozicija sile neće dovesti ni do čega - naveo je Peskov, dodajući da je takav stav posledica "gluposti evropskih političara".
Peskov je pozvao EU da se upozna sa stvarnim stanjem u sukobu u Ukrajini. Podsetio je da nije Rusija bila ta koja je inicirala da se prekinu odnosi sa EU.
Istakao je da je Rusija spremna za pregovore o Ukrajini.
(Tanjug)
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