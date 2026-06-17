ŠTA JE OVO SA TRAMPOM? Kruži šokantan snimak za stolom G7 (VIDEO)
KAMERE su uhvatile nezgodan trenutak na samitu G7 u francuskom gradu Evijanu na kojem predsednik SAD Donald Tramp sedi i odsutno zuri ispred sebe dok se drugi svetski lideri okreću ka fotografu tokom zvaničnog grupnog fotografisanja.
Snimak, zabeležen tokom samita, prikazuje francuskog predsednika Emanuela Makrona kako podstiče lidere da se okrenu ka kamerama. Svi ostali lideri su se ubrzo okrenuli ka fotografu, samo Donald Tramp nije.
Snimak se već širi društvenim mrežama, pono podstičući debatu o Trampovom ponašanju, pažnji i kondiciji nakon što je 14. juna proslavio 80. rođendan.
Tramp se, inače, po dolasku na samit kratko rukovao sa Makronom, prišao njegovoj supruzi Brižit, izljubio je, a onda je usledilo maratonsko rukovanje koje je trajalo čak, kako su mediji izbrojali - 13 sekundi.
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