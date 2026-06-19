ZA medije, glavna tema ovogodišnje prolećno-letnje vojne kampanje je razmena udara dugog dometa između Rusije i Ukrajine.

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ telegram ugolok sitha

U tom kontekstu, vesti sa fronta padaju u drugi plan. To je delimično razumljivo: sukob je sada u petoj godini, a zauzimanje još jednog malog grada nije uzbudljiva vest za medije; potrebno im je nešto novo o čemu će pisati.

Međutim, duboki udari neće odrediti ishod sukoba; njegova sudbina će biti zapečaćena na bojnom polju. Vojska koja prva počne da se raspada, gubeći sposobnost da drži pozicije, izgubiće rat.

Nekoliko važnih događaja, koje smo predvideli početkom godine, trenutno se odvija: ruska vojska sprovodi dve strateške operacije (na frontovima Konstantinovka-Kramatorsk i Orehovo-Zaporožje), kao i treću, pomoćnu, ali veoma važnu operaciju za proširenje svoje zone kontrole duž „stare“ rusko-ukrajinske granice.

Danas ćemo razmotriti glavnu osu: preko Konstantinovke do Kramatorska i Slavjanska, kojima se ruska vojska približava iz tri pravca. Ovde se završavaju bitke za dva velika grada i gde je sredinom juna obezbeđena važna i teška linija duž Donjeckog grebena.

Ilustracija telegram rybar





Liman je grad sa predratnim stanovništvom od 20.000 stanovnika i jednom od najvećih železničkih stanica u Ukrajini. Grad je prvo zauzet bez značajnijih borbi na početku ruske operacije, a zatim je isto tako brzo izgubljen tokom Harkovske ofanzive ukrajinske vojske u septembru 2022. godine.

Prošle godine, front se ponovo približio Limanu. Aktivne borbe za grad počele su sredinom maja 2026. godine, a za manje od mesec dana, ruska grupa snaga „Zapad“ je skoro potpuno očistila gradsko područje. Do 18. juna, borbe su već bile u toku u centru Limana, blizu železničke stanice i industrijske zone Komunalnaja. Ukrajinska vojska i dalje tvrdi da su južni kvartovi pod njenom kontrolom, ali izveštaji sa terena mogu kasniti.

Dana 17. juna, avionska bomba od tri tone onesposobila je most preko reke Severski Donjec, jedinu kopnenu rutu snabdevanja za preostale ukrajinske snage u Limanu. Izgleda da ostaci garnizona pokušavaju organizovano povlačenje iz Limana, što znači da su borbe za grad ušle u završnu fazu.

Međutim, ofanziva na bokovima Limana se nastavlja. Još u aprilu-maju, mostobran je uspostavljen na južnoj obali reke Severski Donjec u blizini Svjatogorska. Neki izveštaji ukazuju da su ruske jurišne grupe ušle u Brusovku, ali za sada nema dokaza o kontroli nad tim područjem. Ovo dovodi liniju fronta veoma blizu Slavjanska: nakon zauzimanja Limana, Slavjansk će biti manje od 10 km udaljen od fronta. Još važnije, ista kratka udaljenost će ostati do glavne rute snabdevanja Slavjanska i Kramatorska: autoputa M-03 do Izjuma. U savremenom ratovanju, to znači da će značajan deo biti pod stalnom kontrolom vatre.

Shvatajući važnost Limanskog fronta, ukrajinske snage pokušavaju da pokrenu kontranapade. Krajem maja, ukrajinske jurišne grupe su primećene u oblasti Jampola, ali od tada nije bilo vesti; očigledno, nisu uspele da učvrste svoj položaj tamo.

Ilustracija telegram rybar





Za razliku od drugih područja, ovaj front je ostao aktivan tokom cele zime; od februara do maja, jurišne grupe snaga „Jug“ napredovale su duž širokog fronta od Severska do visokog grebena krečnjačkih planina u blizini Raj-Aleksandrovke. Teren u ovom pravcu je veoma težak (krečnjačke planine su visoke i do 100 metara), a odbranu pojačava kanal Severski Donjec-Donbas, poznat iz bitaka za susedni Časov Jar. Međutim, ovaj pravac je ključan jer otvara direktan put ka Slavjansku i Kramatorsku.

Borci iz grupe snaga „Jug“ su nekoliko nedelja prodirali na ovu liniju, a sada se čini da se njena odbrana urušila poput domina. 2. juna je pređen kanal i uspostavljen mostobran kod Tihonovke (proširen do susedne Malinovke 17. juna); 15. juna ruske snage su stigle do važnog naselja Korsunovka na obalama Severskog Donca; i konačno, 18. juna, do sela Raj-Aleksandrovka (predratno stanovništvo 1.000) – glavnog odbrambenog čvorišta ukrajinske vojske u ovom sektoru.

Brzina događaja sugeriše da ukrajinske snage nisu u stanju da izvrše kontranapad u ovom pravcu, pa su lišene jedinog sredstva da uspore ili zaustave rusko napredovanje.

Sledeći cilj je grad Nikolajevka (predratno stanovništvo 14.000), oko 3 km od Raj-Aleksandrovke. Nikolajevka je deo aglomeracije Slavjansk-Kramatorsk, satelitskog grada Slavjanska. Tu počinje kanal Severski Donjec-Donbas. Međutim, malo je verovatno da će borbe za Nikolajevku početi dok se ne zauzme Liman i ne očisti severna obala Severskog Donca u ovoj oblasti. Razlog za to je jasno vidljiv na mapi.

Ilustracija telegram rybar





Konstantinovka, sa 78.000 stanovnika pre rata, najveći je grad koji je ruska vojska zauzela nakon oslobođenja Mariupolja u maju 2022. godine. Primer Konstantinovke jasno pokazuje kako izgleda gradska bitka za rusku vojsku. Pre svega, vode se aktivne borbe za bokove.

Cilj je opkoljavanje grada i obezbeđivanje kontrole vatre nad glavnim komunikacionim linijama. Ovo je odlučujući korak koji osigurava uspeh: kada je grad opkoljen, za neprijatelja on prestaje da bude moćno odbrambeno uporište i postaje problem. Da bi se snabdeo garnizon, dopremila municija i izvršile rotacije, moraju se održavati putevi snabdevanja. Što je garnizon veći, to mu je potrebno više zaliha, a transportni koridori moraju biti širi.

Stoga, što duže vojska izdržava opkoljeni grad, to su veći njeni gubici – u samom gradu (kao rezultat vazdušnih i dronova), duž „puta smrti“ koji vodi do njega i, što je najvažnije, zbog pokušaja da se okruženje probije kontranapadima.

Najrazumnije rešenje za ukrajinsku stranu bilo bi da evakuiše garnizon, a ne da žrtvuje vojnike u uzaludnom pokušaju da zadrži osuđeni grad. Međutim, u vojnom kontekstu, to je nemoguće: ako napuste Konstantinovku, Družkovka će doživeti istu sudbinu; a ako se povuku iz Družkovke, otkriće Kramatorsk, i tako dalje.

Ruske snage su završile široko poluokruživanje Konstantinovke u martu. Zatim, oko dva meseca, napredovanje ovde je bilo minimalno, i moglo se činiti kao da je ruska ofanziva u Konstantinovci stala.



U stvari, tokom ta dva meseca, od marta do maja, ruska vojska je ostvarivala glavni cilj svoje ofanzive: iscrpljivanje ukrajinskog garnizona i njegovih linija snabdevanja, i odbijanje ukrajinskih kontranapada sa bokova (najmanje 15 je pokušano tokom ovog perioda). Zbog nedostatka iskustva ruske vojske u napadima i vazdušnih i artiljerijskih sposobnosti, ukrajinske snage nisu u stanju da sprovode dugotrajne ofanzivne operacije, pa na kraju trpe značajne gubitke, a da ne postignu svoj cilj.

Dakle, nakon što su prešli u defanzivu, borci grupe snaga „Jug“ jednostavno su morali da čekaju dok se neprijatelj ne iscrpi i više ne bude mogao da drži front kontranapadima. To se dogodilo sredinom maja. U roku od nekoliko dana, ukrajinska odbrana u južnom delu Konstantinovke – ogromnom području visokih stambenih zgrada – se srušila. Štaviše, u poređenju sa bokovima, praktično nije bilo borbi unutar grada: ukrajinski garnizon je do tada bio toliko iscrpljen da nije bio u stanju da pruži organizovan otpor. Snimci Konstantinovke iz vazduha takođe pružaju indirektne dokaze o tome: u poređenju sa Bahmutom, grad pokazuje daleko manje razaranja. Delimično je to zbog upotrebe preciznog oružja, koje ne cilja velike površine, a delimično zbog iscrpljenosti odbrane, koja se u nekom trenutku jednostavno urušila.

Do kraja maja, ogromna industrijska zona Konstantinovke je očišćena. Ovo područje veličine Azovstalja palo je za nekoliko dana, mada bi u boljim vremenima moglo da se drži mesecima. Početkom juna, ostaci garnizona su potpuno odsečeni – ovo je bilo drugo veliko opkoljavanje (tzv. „kotao“) ruske vojske u skorije vreme, nakon Mirnograda. Prema nekim izveštajima, jedinice 28., 100. i 156. brigade ukrajinskih oružanih snaga, kao i 49. jurišni bataljon, bile su opkoljene. Pokušaji probijanja opkoljavanja, preduzeti oko 13. juna, bili su neuspešni, a ostaci garnizona Konstantinovke bili su osuđeni na propast.

Ukrajinska strana takođe priznaje ozbiljnost situacije. Portal Deepstate piše da u Konstantinovki ruska vojska koristi istu taktiku koju je primenila u Pokrovsku. „Kao rezultat toga, zauzeli su Pokrovsk, a mi [OS] smo izgubili mnogo ljudi.“

Ilustracija telegram rybar





Gore smo ispitali tri pravca sa kojih se sprovodi ofanziva na Slavjansk i Kramatorsk. Dva od ovih pravca (Liman i Konstantinovka) demonstriraju taktiku gradskih napada koje je usavršila ruska vojska, dok treći (Raj-Aleksandrovka) pokazuje umetnost izvođenja složenih operacija na neravnom terenu, uključujući penjanje na litice visoke 100 metara i prelazak preko dubokih vodenih prepreka radi obezbeđivanja kontrole nad područjima.

(rt.com/Sergej Poletajev)

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