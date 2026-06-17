MREŽE EKSPLODIRALE: Tramp okrenuo leđa Zelenskom, a poljubac sa Melonijevom zapalio sve prisutne (VIDEO)

SITUACIJA tokom samit lidera G7 koji je u toku u Francuskoj zapalila je društvene mreže, naročito postupanje zapadnih lidera prema šefu ukrajinskog režima Vladimiru Zelenskom.

Photo: Screenshot/Telegram/Sputnik Srbija

Na snimcima koji kruže mrežama se vidi kako Zelenski ulazi u salu, dok se predsednik Amerike pravi da ne vidi ukrajinskog kolegu.

Zanimljiva situacija dogodila se i sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, posebno je u fokusu bila njena reakcija, kada je Zelenski, greškom, umalo nije poljubio u usta.

Teme samita su Bliski istok, rat u Ukrajini kao i globalna ekonomska stabilnost, klimatske promene i bezbednosne krize.



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