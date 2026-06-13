Svet

MOSKVA UDARILA SVOM SILOM: Uništena dva ukrajinska uporišta (VIDEO)

D.D.

13. 06. 2026. u 11:54

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VAZDUŠNO-kosmičke snage Rusije uništile su dve privremene baze ukrajinskih oružanih snaga u Donjeckoj Narodnoj Republici kliznim bombama FAB-3000 i FAB-1500, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije

МОСКВА УДАРИЛА СВОМ СИЛОМ: Уништена два украјинска упоришта (ВИДЕО)

Foto: Telegram printskrin/Minoboronы Rossii

U saopštenju se navodi da su pogođeni punkt privremenog raspoređivanja jedinice 4. odvojene brigade za brzo reagovanje Nacionalne garde Ukrajine kod sela Belicko i sličan objekat jedinice 63. odvojene mobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine u području Ščurova.


 

(Sputnjik)

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