MOSKVA UDARILA SVOM SILOM: Uništena dva ukrajinska uporišta (VIDEO)
VAZDUŠNO-kosmičke snage Rusije uništile su dve privremene baze ukrajinskih oružanih snaga u Donjeckoj Narodnoj Republici kliznim bombama FAB-3000 i FAB-1500, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije
U saopštenju se navodi da su pogođeni punkt privremenog raspoređivanja jedinice 4. odvojene brigade za brzo reagovanje Nacionalne garde Ukrajine kod sela Belicko i sličan objekat jedinice 63. odvojene mobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine u području Ščurova.
(Sputnjik)
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