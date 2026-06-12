"PRVI NEOPHODNI USLOV ZA MIR JE PUTINOVA SMRT" Zapadni general šokirao po povratku iz Ukrajine, šta će na ovo reći Moskva?
PENZIONISANI kanadski general-potpukovnik Kristofer Kouts kaže da je trajni mir u Ukrajini malo verovatan dok je Putin na vlasti, tvrdeći da bi samo ukrajinska vojna pobeda, ili Putinova smrt, mogla stvoriti trajne uslove za stabilnost.
Govoreći nakon posete Ukrajini, rekao je da je Rusija sila u opadanju koja se suočava sa sve većim ekonomskim i vojnim pritiskom.
Takođe je naglasio da su ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu strateški značajni, slabeći prihode i ratne kapacitete Moskve.
- Trajni mir u Ukrajini je nemoguć dok ruski predsednik Vladimir Putin ostaje na vlasti - smatra penzionisani general-potpukovnik Kristofer Kouts, koji kaže da bi samo ukrajinska vojna pobeda, ili Putinova smrt, mogla da stvori uslove za trajno rešenje.
Kouts, bivši komandant Združene operativne komande Kanade, rekao je to po povratku iz Ukrajine, gde je boravio kao direktor spoljne politike na Institutu Makdonald-Lorije.
Kouts je u razgovoru za Ukrinform rekao da ostaje uveren u sposobnost Ukrajine da nastavi da pruža otpor Rusiji, ali je upozorio da Moskva vodi fundamentalno drugačiju vrstu rata.
- Uveren sam u Ukrajinu, ali nemam iluzije o razmerama izazova - rekao je on, dodajući da Ukrajina radi sa ograničenim resursima, dok se Rusija suočava sa manje ograničenja.
On je tvrdio da ključna strateška slabost Rusije leži u prirodi samog rata. Rusija, rekao je on, „vodi nelegitiman rat“, dodajući da se ne bori za opstanak, već za politički izbor, trošeći ogromna sredstva za ograničene dobitke.
Kouts je rekao da se Kremlj i dalje oslanja na propagandu i kontrolu medija da bi održao domaću podršku, ali je upozorio da su takvi sistemi sami po sebi krhki tokom vremena.
- Sistem izgrađen na lažima na kraju počinje da se urušava iznutra - rekao je on, dodajući da će dugotrajni gubici u ljudstvu i ekonomiji postepeno narušiti kapacitet Rusije da održi rat.
On je opisao trenutnu fazu sukoba kao „tačku odluke“ a ne kao potpunu stratešku promenu, dodajući da, iako Ukrajina napreduje u nekim oblastima, situacija ostaje krhka.
- Po meni, plima se okreće u korist Ukrajine - rekao je, karakterišući Rusiju kao opadajuću silu koja je sve više primorana na ono što je nazvao „horizontalnom eskalacijom“ – širenje pritiska van bojnog polja dok njeni vojni dobici stagniraju.
Istovremeno, naglasio je da Ukrajina još nije dostigla nepovratnu prednost, upozoravajući da se Rusija nastavlja prilagođavati i da bi male promene u učinku i dalje mogle da promene putanju rata.
Dronovi kao prednost
Kouts je takođe istakao brzu tehnološku adaptaciju Ukrajine, rekavši da je rat fundamentalno promenio moderno ratovanje. Ukazao je na kombinaciju obima i preciznosti u ukrajinskim operacijama dronova , za koje je rekao da menjaju očekivanja o troškovima i efikasnosti vojnih sistema.
- Dronovi nisu zamenili tradicionalnu vojnu moć – dodali su joj novu dimenziju - rekao je, napominjući da se brzina inovacija i kontrainovacija sada dešava „gotovo u realnom vremenu“.
Dodao je da iskustvo Ukrajine otkriva slabosti u zapadnim modelima proizvodnje odbrambene opreme, koji se u velikoj meri oslanjaju na skupe sisteme ograničenog učinka, dok je Ukrajina pokazala strateški uticaj jeftinijih, masovno proizvedenih tehnologija.
Među najvažnijim dostignućima, rekao je, jeste sposobnost Ukrajine da prilagodi komercijalne tehnologije za vojnu upotrebu, navodeći digitalne sisteme komandovanja kao što je DELTA.
Govoreći o kanadskoj podršci, Kouts je rekao da je pomoć bila „iskrena, ali često previše politizovana i odvojena od stvarnosti bojnog polja“, tvrdeći da su brzina isporuke i praktične potrebe često potcenjivane.
Moguća pobeda
Okrećući se pitanju mira, Kouts je bio otvoren o uslovima koje smatra neophodnim za trajno rešenje.
- Putinova smrt. To je prvi neophodni uslov - rekao je.
-Nažalost, veoma mi je teško da zamislim trajni mir sve dok je Putin na vlasti. Vidim samo vojnu pobedu Ukrajine kao fundamentalniju osnovu za takav mir - dodao je Kouts.
Rekao je da bi teritorijalni ustupci u najboljem slučaju stvorili samo privremenu pauzu, upozoravajući da bi se ruske imperijalne ambicije verovatno ponovo pojavile ako se njen kapacitet obnovi.
Kouts je takođe naglasio da ukrajinski udari na rusku naftnu infrastrukturu igraju stratešku ulogu, tvrdeći da smanjuju prihode Moskve, primoravaju na raspršivanje resursa i nose psihološke i moralne posledice za obe strane.
- Sami ovi udari neće odlučiti ishod rata, ali su važan deo šire strategije - rekao je.
(Kijev Post)
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