Fudbal

ENGLESKA SLAVI: "Gordi albion" saznao veliku vest pred meč sa Argentinom u polufinalu Svetskog prvenstva

Filip Milošević

14. 07. 2026. u 13:43

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Deklan Rajs se oseća mnogo bolje i spreman je za polufinale Mundijala protiv Argentine, prenosi Skaj sport.

ЕНГЛЕСКА СЛАВИ: Горди албион сазнао велику вест пред меч са Аргентином у полуфиналу Светског првенства

Foto: AP Photo/Fernando Llano

Kako se navodi, standardni engleski vezista, koji je zbog stomačnih problema protiv Norveške u četvrtfinalu odigrao samo 45 minuta, biće na raspolaganju selektoru Tomasu Tuhelu.

Kao i protiv Norvežana njegova minutaža biće srazmerna tome kako se bude osećao.
Utakmica između Engleske i Argentine igra se sutra od 21 sat u Atlanti.

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