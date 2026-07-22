SNIMAK IZ KABINE PILOTA Su-34: Izbacili bombe u zapadnoj Ukrajini, a onda je stigla potvrda - uništeni su
VAZDUŠNI udar je izveden u zoni odgovornosti grupe „Zapad”
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ukrajinski borci uništeni u zoni specijalne vojne operacije. Borce je eliminisala posada lovca-bombardera Su-34.
Meta je bila privremena tačka razmeštanja neprijateljskih snaga. Navedeno je da je vazdušni udar izveden u interesu grupe snaga „Zapad”. Piloti su koristili avionske bombe opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju (UMPK).
Nakon što su izbacili bombe, posada se vratila na aerodrom sa kojeg je lovac-bombarder poleteo. Obaveštajni podaci su potvrdili da je planirana meta uspešno uništena.
Ranije je saopšteno da su ruski piloti aviona Su-34 uništili neprijateljske položaje u DNR, kao i u Zaporoškoj oblasti. Tom prilikom, posade su koristile i visokoeksplozivne bombe sa sistemom UMPK.
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