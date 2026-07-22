Svet

SNIMAK IZ KABINE PILOTA Su-34: Izbacili bombe u zapadnoj Ukrajini, a onda je stigla potvrda - uništeni su

Новости онлајн

22. 07. 2026. u 12:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VAZDUŠNI udar je izveden u zoni odgovornosti grupe „Zapad”

СНИМАК ИЗ КАБИНЕ ПИЛОТА Су-34: Избацили бомбе у западној Украјини, а онда је стигла потврда - уништени су

MOD Rusije

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ukrajinski borci uništeni u zoni specijalne vojne operacije. Borce je eliminisala posada lovca-bombardera Su-34.

Meta je bila privremena tačka razmeštanja neprijateljskih snaga. Navedeno je da je vazdušni udar izveden u interesu grupe snaga „Zapad”. Piloti su koristili avionske bombe opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju (UMPK).

Nakon što su izbacili bombe, posada se vratila na aerodrom sa kojeg je lovac-bombarder poleteo. Obaveštajni podaci su potvrdili da je planirana meta uspešno uništena.

Ranije je saopšteno da su ruski piloti aviona Su-34 uništili neprijateljske položaje u DNR, kao i u Zaporoškoj oblasti. Tom prilikom, posade su koristile i visokoeksplozivne bombe sa sistemom UMPK.

BONUS VIDEO

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVA SEZONA TEATRA HUMANOSTI: Četiri premijere koje su spojile umetnost i humanost

PRVA SEZONA TEATRA HUMANOSTI: Četiri premijere koje su spojile umetnost i humanost