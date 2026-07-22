ZVEZDAŠI U NEVERICI! Evo šta su im Ukrajinci uradili zbog Rusije

POLITIKA ispred fudbala!

FOTO: FK Crvena zvezda

Krilni napadač Crvene zvezde, Daglas Ovusu, neće nastaviti karijeru u Ukrajini. Pokušaj njegovih menadžera da mu pronađu angažman u Dinamu iz Kijeva završen je potpunim fijaskom i oštrom političkom porukom. Rukovodstvo ukrajinskog velikana odbilo je čak i da sedne za pregovarački sto, jasno stavivši do znanja da sa beogradskim klubom ne žele nikakvu saradnju.

Prema pisanju ukrajinskog sportskog portala Dynamo.Kiev.ua, čelnici Dinama su reagovali sa ogromnim revoltom kada im je predložena mogućnost transfera 20-godišnjeg fudbalera iz Gane. Razlog za ovakav radikalan stav nema nikakve veze sa sportskim kvalitetima mladog igrača. Glavni razlog su bliski i prijateljski odnosi koje FK Crvena zvezda godinama neguje sa Ruskom Federacijom.

Ukrajincima posebno smeta činjenica da je generalni sponzor srpskog šampiona ruski gigant Gasprom, kao i to što crveno-beli redovno igraju prijateljske utakmice sa Zenitom iz Sankt Peterburga i aktivno sarađuju sa tamošnjim klubovima na tržištu igrača. U kontekstu aktuelnog rata sa Rusijom, za Kijev je poslovanje sa Zvezdom apsolutno neprihvatljivo.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Dodatni bes u tamošnjoj javnosti izazvao je nedavni istup generalnog direktora Crvene zvezde, Zvezdana Terzića, tokom gostovanja u Rusiji. Terzić je tada za ruski medij Sport 24 izjavio da su ruski klubovi dobrodošli na stadion „Rajko Mitić” ukoliko im UEFA dozvoli igranje međunarodnih mečeva na neutralnom terenu.

- Spremni smo da obezbedime sve što je potrebno našoj ruskoj braći - poručio je tada Terzić.



Ova izjava je za Kijev bila konačna potvrda da su svi kontakti sa Beogradom trajno zatvoreni. Mladi Daglas Ovusu, koji je na „Marakanu” stigao iz surduličkog Radnika za 2.200.000 evra, tako se našao u središtu političkih previranja. On tokom prethodnih šest meseci nije uspeo da se nametne šefu stručnog štaba Dejanu Skankoviću. Nakon što mu je prethodno propao već dogovoren višemilionski transfer u češku Viktoriju Plzenj zbog papada na lekarskim pregledima, Zvezda ubrzano traži novo rešenje za njegov odlazak.

Zanimljivo je da se za Ovusua interesuje još jedan ukrajinski klub – Metalist iz Harkova. Za razliku od Dinama, Metalist je spreman da ostavi politiku po strani i razmotri dolazak brzonogog krila, što je već naišlo na oštre kritike i osude u tamošnjim medijima.