KOMANDANTA oružanih snaga Ukrajine generala Aleksandra Sirskog već su "smenili" ukrajinski i zapadni novinari, koji tvrde da je preostalo samo da predsednik Zelenski saopšti koga je odabrao od čak 11 kandidata.

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Najveće šanse daju se general-majoru Mihailu Drapatomu, koji komanduje Objedinjenim ukrajinskim snagama, kao i Olegu Apostolu, komandantu desantnih jedinica. Razgovarao je predsednik Vladimir Zelenski i sa komandantima i osnivačima nacionalističkih bataljona "Azov" koji su prerasli u brigade. Njemu je sada najvažnije da odabere čoveka koji će mu biti lojalan kao što je Sirski.

No, mladi ljudi koji sa kartonskim transparentima izlaze svakog dana na ulice velikih ukrajinskih gradova, osim Sirskog sada traže i smenu predsednika Zelenskog.

Generalštab ukrajinske vojske demantovao je informaciju da je general Sirski smenjen. Oni tvrde da i dalje rukovodi armijom.

Takođe, Genelaštabom rukovodi general Andrej Gnjatov. Sirski je na dužnosti komandanta ukrajinske armije od februara 2024. i zamenio je smenjenog generala Valerija Zalužnog, koji je za utehu dobio mesto ambasadora u Londonu.

Mogući sukobi s narodom ZBOG grubog načina mobilizacije u Ukrajini može doći do sukoba naroda i vlasti. Predstavnici vojnih komesarijata se i dalje ponašaju grubo i tuku građane, upozorio je opunomoćenik za ljudska prava Dmitrij Ljubinec. On je više puta o tome govorio i u ukrajinskom parlamentu, ali ništa se nije promenilo, već je još gore. Mnogi od onih koje "love" po ulicama imaju problema sa zdravljem, mnogo je narkomana i alkoholičara koje šalju u pozadinske jedinice, dok ih je oko 5.000 ograničeno sposobnih.

Sirski je na jednom ukrajinskom vojnom portalu objasnio da ruska armija u svemu ima prednost u odnosu na ukrajinsku i bilo kakvi eksperimenti u oružanim snagama mogu da dovedu do ozbiljnih gubitaka ljudstva i teritorije. Zato je potreban kompleksni prilaz kod kupovine vojne tehnike i ne može se odjednom preći na masovnu upotrebu dronova.

On objašnjava zašto su važni artiljerija i sredstva PVO kao i sredstva radioelektronske borbe, odgovarajući tako ne samo bivšem ministru odbrane Mihailu Fjodorovu nego i svima drugima koji traže da se uklone "staromodni, prevaziđeni generali".

General Sirski je sigurno sada najobrazovaniji ukrajinski general. A Fjodorov sada, pošto je dobio podršku iz inostranstva, insistira da se vrati na mesto ministra odbrane. Rukovodilac predsedničke administracije general Kiril Budanov je poručio demonstrantima da je rukovodstvo čulo poziciju društva i pozvao je građane da sačuvaju mir.

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Zapadni saveznici će, bez obzira na kritike, nastojati da sačuvaju Zelenskog, jer bi za njih bio veliki rizik da dođe na njegovo mesto novi čovek. Zalenski ima otvoreni konflikt samo sa poljskim rukovodstvom, a sa Trampom je izgladio odnose.

A Sirski se izvinio Fjodorovu, priznajući da zna da bude ponekad oštar u diskusiji.

- Optuživati mene da sam protiv korišćenja dronova je neozbiljno. Upravo ja sam predložio da se u ukrajinskoj vojsci formiraju jedinice besiplotnih letelica - podsetio je Sirski.